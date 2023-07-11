В Уфе на полтора месяца частично перекроют движение на Затонском мосту

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В среду, 12 июля, в Уфе стартуют работы по замене дорожного полотна на Затонском мосту, которые продлятся до 31 августа. В администрации города отмечают, что в указанный период работы, в частности пройдут на стороне выезда из города.
Уфимцев и гостей башкирской столицы также информируют, что в вышеуказанный период в створе ул. имени города Галле по направлению выезда из города.
Напомним, ранее сити-менеджер Ратмир Мавлиев сообщил, что в Уфе начали ремонт Затонского шоссе. Работы пройдут на участке протяжённостью в 8,5 километра, а именно от моста через Белую и до путепровода в створе Мебельщиков