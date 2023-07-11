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В Уфе на полтора месяца частично перекроют движение на Затонском мосту

11 июля 2023, 09:22
Фото: 1MI

В Уфе с 12 июля начнется ремонт Затонского моста

В течение полутора месяцев на участке моста проведут замену асфальтного покрытия, сообщили в пресс-службе администрации Уфы

В среду, 12 июля, в Уфе стартуют работы по замене дорожного полотна на Затонском мосту, которые продлятся до 31 августа. В администрации города отмечают, что в указанный период работы, в частности пройдут на стороне выезда из города.

Уфимцев и гостей башкирской столицы также информируют, что в вышеуказанный период в створе ул. имени города Галле по направлению выезда из города.

Напомним, ранее сити-менеджер Ратмир Мавлиев сообщил, что в Уфе начали ремонт Затонского шоссе. Работы пройдут на участке протяжённостью в 8,5 километра, а именно от моста через Белую и до путепровода в створе Мебельщиков

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