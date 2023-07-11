В Уфе ликвидировали легендарную «Молнию»: чем предприятие известно на всю Россию

Тем не менее, по данным источника Mkset, 30 января генеральный директор холдинга «Технодинамика» якобы передал акции «Молнии» в АО «УАПО». Тогда же сотрудникам предприятия сообщили о скорой ликвидации «Молнии», отметив, что «товарный знак и бренд компании в дальнейшем также использоваться не будут». Лицензии, сертификаты и другие разрешительные документы на разработки «Молнии» якобы должны будут переоформить на «УАПО», однако наш источник предполагал, что не все разработки могут быть перенесены на другое производство.