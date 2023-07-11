В Уфе ликвидировали легендарную «Молнию»: чем предприятие известно на всю Россию

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В Уфе ликвидировали знаменитое авиапредприятие «Уфимское научно-производственное предприятие „Молния“». Исходя из данных сервиса «Спарк-Интерфакс», оно прекратило деятельность при присоединении 7 июля этого года.
Напомним, что в начале 2023 года о реорганизации предприятия, а именно о его слиянии с УАПО («Уфимское агрегатное производственное объединение» — прим. ред.), заговорили сами сотрудники «Молнии». Отметим, что собственником двух организаций является АО «Технодинамика», которая в свою очередь входит в Госкорпорацию «Ростех».
Некоторые сотрудники не были рады реорганизации. Они заявляли, что «Молния» — предприятие прибыльное, тем временем «Уфимское агрегатное производственное объединение» может и превосходит ее территориально, но не по уровню заработной платы — по словам собеседника Mkset, зарплаты в УАПО «просто нищие».
Вызывало вопросы и само решение, ведь «Молния» только два года назад занимала 95% российского рынка в области разработки систем зажигания двигателей, а разработанные «Молнией» изделия применялись «практически на всех отечественных самолетах и вертолетах, а также на летательных аппаратах стран дальнего и ближнего зарубежья».
Тем не менее, по данным источника Mkset, 30 января генеральный директор холдинга «Технодинамика» якобы передал акции «Молнии» в АО «УАПО». Тогда же сотрудникам предприятия сообщили о скорой ликвидации «Молнии», отметив, что «товарный знак и бренд компании в дальнейшем также использоваться не будут». Лицензии, сертификаты и другие разрешительные документы на разработки «Молнии» якобы должны будут переоформить на «УАПО», однако наш источник предполагал, что не все разработки могут быть перенесены на другое производство.
Рядовых сотрудников якобы должны были перевести в «УАПО», а руководящий состав должен был якобы пройти «индивидуальную оценку полезности и лояльности человека».
Площадку научно-производственного предприятия использовать, по данным нашего источника, не планировали — все сотрудники должны были переехать на площадку АО «УАПО».
Отметим, что за сохранение «Молнии» вступались и обычные жители, публикуя обращения к главе Башкирии. Однако избежать ликвидации известного предприятия не удалось.