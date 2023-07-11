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Posted Сегодня, 15:31

Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

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«Критически»: эксперты сделали волнующее заявление о реке Белой в Уфе

11 июля 2023, 15:31
Фото: mkset.ru

Уровень воды в реке белой в Башкирии снизился до критически низкой отметки

Уровень воды в реке Белой приблизился к опасно низкой отметке, сообщил Гидрометцентр России.

По данным Росгидрометцентра, уровень воды на участках реки в Шакше и в Бирске на данный момент находится «ниже опасно низкой отметки». При этом изменений в лучшую сторону, по мнению специалистов, ждать не стоит. Согласно их прогнозу, в ближайшее время уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится.

Примечательно, что ранее в редакцию Mkset обратились читатели, приславшие видео, на котором, как утверждается, река Белая с шумом уходит под землю. Как выяснилось, река белая действительно исчезла под землю, но есть нюанс.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии
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