«Критически»: эксперты сделали волнующее заявление о реке Белой в Уфе

По данным Росгидрометцентра, уровень воды на участках реки в Шакше и в Бирске на данный момент находится «ниже опасно низкой отметки». При этом изменений в лучшую сторону, по мнению специалистов, ждать не стоит. Согласно их прогнозу, в ближайшее время уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится.