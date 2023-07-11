«Критически»: эксперты сделали волнующее заявление о реке Белой в Уфе

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
По данным Росгидрометцентра, уровень воды на участках реки в Шакше и в Бирске на данный момент находится «ниже опасно низкой отметки». При этом изменений в лучшую сторону, по мнению специалистов, ждать не стоит. Согласно их прогнозу, в ближайшее время уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится.
Примечательно, что ранее в редакцию Mkset обратились читатели, приславшие видео, на котором, как утверждается, река Белая с шумом уходит под землю. Как выяснилось, река белая действительно исчезла под землю, но есть нюанс.