В Башкирии горит более 130 гектаров леса

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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В Башкирии, согласно свежим данным МЧС, общая площадь лесных пожаров составляет 132,3 га. В тушении задействованы 109 человек и 35 единиц техники, в том числе и вертолет. Так, из 5 действующих очагов, 3 были локализованы на площади 40,3 га. Угрозы населенным пунктам нет, заверили в министерстве.
За прошедшие сутки новый очаг возгорания возник в Гафурийском районе на площади 19,8 га. Огонь бушевал в двух километрах от населенного пункта Татарский-Саткуль. Пожар локализован.
Продолжают гореть леса в Белорецком районе. Площадь самого крупного, вблизи села Узян, составляет 82 га. На тушение привлечены 49 человек, бульдозеры, тракторы и вертолет.
Далее, в районе удалось локализовать пожар в близи села Тукан на площади 10,5 га. Однако продолжает действовать пожар в 10 километрах от деревни Шигаево, его площадь составляет 10 га. Тушением занимаются 11 человек и 3 единицы техники.
Пожар в Башкирском государственном природном заповеднике рядом с селом Кага был локализован на площади 10 га.