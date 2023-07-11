В Башкирии горит более 130 гектаров леса

В Башкирии, согласно свежим данным МЧС, общая площадь лесных пожаров составляет 132,3 га. В тушении задействованы 109 человек и 35 единиц техники, в том числе и вертолет. Так, из 5 действующих очагов, 3 были локализованы на площади 40,3 га. Угрозы населенным пунктам нет, заверили в министерстве.