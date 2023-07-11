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В Башкирии горит более 130 гектаров леса

11 июля 2023, 05:45
Фото: МЧС РБ

В Башкирии действуют 5 очагов лесных пожаров на площади 132 га

Всего в республике действуют 5 очагов лесных пожаров, сообщает МЧС РБ.

В Башкирии, согласно свежим данным МЧС, общая площадь лесных пожаров составляет 132,3 га. В тушении задействованы 109 человек и 35 единиц техники, в том числе и вертолет. Так, из 5 действующих очагов, 3 были локализованы на площади 40,3 га. Угрозы населенным пунктам нет, заверили в министерстве.

За прошедшие сутки новый очаг возгорания возник в Гафурийском районе на площади 19,8 га. Огонь бушевал в двух километрах от населенного пункта Татарский-Саткуль. Пожар локализован.

Продолжают гореть леса в Белорецком районе. Площадь самого крупного, вблизи села Узян, составляет 82 га. На тушение привлечены 49 человек, бульдозеры, тракторы и вертолет.

Далее, в районе удалось локализовать пожар в близи села Тукан на площади 10,5 га. Однако продолжает действовать пожар в 10 километрах от деревни Шигаево, его площадь составляет 10 га. Тушением занимаются 11 человек и 3 единицы техники.

Пожар в Башкирском государственном природном заповеднике рядом с селом Кага был локализован на площади 10 га.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Лесные пожары#Пожар#Пожары#Лето
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