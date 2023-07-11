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«Ужасные нарушения»: жители Башкирии остались без воды в 40-градусную жару

11 июля 2023, 12:29
Фото: Midjourney
Жители села Чесноковка в Уфимском районе республики массово жалуются в соцсетях на проблему с подачей воды в населенный пункт. По их словам, воду там включают всего на несколько часов в день притом, что в республике стоит 40-градусная жара.

По словам местной жительницы Олеси Б., там ежедневно отключают воду на несколько часов — с 13:00 до 18:00 и после 23:00. Ситуацию, как отмечает женщина, обостряет погодная обстановка в республике. Напомним, что в эти дни температура воздуха в Башкирии превысила 39 градусов. Также отмечается, что у многих местных жителей есть маленькие дети, питомцы и огороды.

В комментариях к женщине присоединяется другая жительница села Ольга С., по словам которой по улице Центральной в Чесноковке вода бывает только по утрам с 7-8 до 12-13, в вечернее же время её не бывает и вовсе.

На комментарии отреагировали в администрации Уфимского района, сообщив, что отключения воды действительно отчасти связаны с погодными условиями. В частности, по словам представителя администрации, потребление воды резко выросло на фоне жаркой погоды. В то же время дебита воды на существующих скважин не хватает.

— На Киешкинском водозаборе, который снабжает водой несколько населённых пунктов, в том числе и с. Чесноковка, уже введена в работу дополнительная скважина, также завершены мероприятия по поисково-разведочным работам еще двух дополнительных источников водоснабжения и определены места строительства дополнительных скважин. Необходимые материалы привезли 10 июля. Запустить скважины планируется 14 июля, — прокомментировали в администрации.

Также сообщается, что в связи с нехваткой воды был разработан график подачи с 29 мая по 31 июля. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации ООО «ЖКХ Шемяк», ограничение подачи воды проводится с целью набора воды в резервуары. Но иногда, в связи с повышенным разбором, резервуары опустошаются раньше заявленного времени. В этом случае вода может частично пропадать на отдельных улицах.

В администрации также сообщили, что по состоянию на 11 июля, с 12:00 организован подвоз воды в Чесноковке по адресу ул. Нагорная, 5/3.

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#Новости Уфы#Новости Башкирии#Водоснабжение#Отключение воды#Аномальная жара#Лето#Общество#Азамат Нухов
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