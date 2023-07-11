«Ужасные нарушения»: жители Башкирии остались без воды в 40-градусную жару

Также сообщается, что в связи с нехваткой воды был разработан график подачи с 29 мая по 31 июля. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации ООО «ЖКХ Шемяк», ограничение подачи воды проводится с целью набора воды в резервуары. Но иногда, в связи с повышенным разбором, резервуары опустошаются раньше заявленного времени. В этом случае вода может частично пропадать на отдельных улицах.