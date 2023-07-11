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Участники СВО из Башкирии будут получать больше за прохождение военной службы

11 июля 2023, 08:19
Фото: 1MI

Глава Башкирии увеличил выплаты участникам СВО

Дополнительные выплаты будут положены не всем, сообщается в указе главы РБ.

Власти Башкирии увеличили сумму выплат участникам специальной военной операции. Соответствующий указ главы республики был опубликован накануне, 10 июля, на сайте правовой информации.

Так, за каждые 180 дней службы военнослужащие будут получать дополнительное посбие в размере 200 тысяч рублей.

Касается изменение только участников батальонов им. Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева.

#Элина Сайфранова#Меры поддержки#Меры поддержки участников СВО#СВО#Участники СВО
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