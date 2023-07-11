Участники СВО из Башкирии будут получать больше за прохождение военной службы

Posted 11 июля 2023, 08:19
Published 11 июля 2023, 08:19
Modified 11 июля 2023, 08:22
Updated 11 июля 2023, 08:22
Власти Башкирии увеличили сумму выплат участникам специальной военной операции. Соответствующий указ главы республики был опубликован накануне, 10 июля, на сайте правовой информации.
Так, за каждые 180 дней службы военнослужащие будут получать дополнительное посбие в размере 200 тысяч рублей.
Касается изменение только участников батальонов им. Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева.