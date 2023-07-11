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Труп убитой школьницы обнаружили в 40 км от Башкирии

11 июля 2023, 06:07
Фото: 1MI
Девочка пропала вечером 9 июля, ее поисками занимался весь город.

В небольшом городе Сим Челябинской области было обнаружено тело пропавшей 11-летней девочки. По информации портала 74.RU, в следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Известно, что школьница пропала вечером 9 июля, после чего сразу начались ее поиски. Сообщается, что сначала в местной реке был обнаружен рюкзак девочки, а после возле дороги — ее тело со следами криминала.

Подозреваемого в совершении преступления задержали, на данный момент с ним работают оперативники.

#Элина Сайфранова
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