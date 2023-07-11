Труп убитой школьницы обнаружили в 40 км от Башкирии

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В небольшом городе Сим Челябинской области было обнаружено тело пропавшей 11-летней девочки. По информации портала 74.RU, в следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
Известно, что школьница пропала вечером 9 июля, после чего сразу начались ее поиски. Сообщается, что сначала в местной реке был обнаружен рюкзак девочки, а после возле дороги — ее тело со следами криминала.
Подозреваемого в совершении преступления задержали, на данный момент с ним работают оперативники.