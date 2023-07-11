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Published Сегодня, 11:13

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Updated Сегодня, 11:14

Спасатели помогли альпинисту после падения на тренировочной базе под Рузой

11 июля 2023, 11:13
Сотрудники 265-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» и федеральной воинской части «Устье» оказали помощь альпинисту, который сорвался с высоты четырех метров на тренировочной базе под Рузой.

Замначальника части Владимир Старостин рассказал о происшествии. Инцидент произошел в воскресенье во время тренировки альпинистической команды. Во время закрепления снаряжения на большом камне, он неожиданно сдвинулся и упал, придавив альпиниста, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Соседние спортсмены сразу сдвинули камень и вызвали спасателей. Сотрудники «Мособлпожспаса» быстро прибыли на место происшествия. Они осмотрели пострадавшего и произвели иммобилизацию его ног. Затем альпиниста зафиксировали на жестких носилках и транспортировали к машине скорой помощи.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу с подозрением на закрытый перелом бедра и многочисленные ушибы. Врачи провели необходимые медицинские процедуры для дальнейшего лечения.

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