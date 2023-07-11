Спасатели помогли альпинисту после падения на тренировочной базе под Рузой

Замначальника части Владимир Старостин рассказал о происшествии. Инцидент произошел в воскресенье во время тренировки альпинистической команды. Во время закрепления снаряжения на большом камне, он неожиданно сдвинулся и упал, придавив альпиниста, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».