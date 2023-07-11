Спасатели помогли альпинисту после падения на тренировочной базе под Рузой

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Замначальника части Владимир Старостин рассказал о происшествии. Инцидент произошел в воскресенье во время тренировки альпинистической команды. Во время закрепления снаряжения на большом камне, он неожиданно сдвинулся и упал, придавив альпиниста, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Соседние спортсмены сразу сдвинули камень и вызвали спасателей. Сотрудники «Мособлпожспаса» быстро прибыли на место происшествия. Они осмотрели пострадавшего и произвели иммобилизацию его ног. Затем альпиниста зафиксировали на жестких носилках и транспортировали к машине скорой помощи.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу с подозрением на закрытый перелом бедра и многочисленные ушибы. Врачи провели необходимые медицинские процедуры для дальнейшего лечения.