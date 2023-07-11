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Сила технологий: что представит Сбер на Иннопроме-2023

11 июля 2023, 08:23
Технологические сервисы для бизнеса и частных клиентов, разработки на основе искусственного интеллекта и цифровые решения для приоритетных отраслей экономики — эти и другие продукты Сбер представит на своем стенде с 10 по 13 июля на международной промышленной выставке «Иннопром-2023».

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Передовые технологии и инструменты цифровизации сегодня применяются во всех сферах экономики. И в этом году на стенде Сбера будет представлен целый комплекс услуг для госсектора, здравоохранения, образования и бизнеса — все разработки призваны сделать жизнь людей проще и повысить ее качество. Обсудить тренды и перспективы развития цифровых технологий наши корпоративные клиенты смогут на деловых мероприятиях, организованных Сбером».

Компания-партнер SberDevices продемонстрирует на стенде технологические сервисы для бизнеса, созданные на основе искусственного интеллекта речевых технологий, нейросетей, генеративных моделей и машинного обучения. Все гости смогут подробнее узнать о платформе синтеза и распознавания речи SaluteSpeech, сервисе видеоконференций SberJazz и платформе для автоматизации цифровых каналов взаимодействия с клиентом SaluteBot.

СберЛизинг представит клиентам лучшие решения с учетом отраслевой специфики. В числе наиболее востребованных — легковой, грузовой и коммерческий автотранспорт, дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника, различные виды оборудования в лизинг.

Геймифицированный калькулятор по продукту «Защита 360» презентует СберСтрахование. Сервис поможет рассчитать риски, с которыми могут столкнуться владельцы бизнеса в различных сферах, например, торговли, производства, оказания услуг, недвижимости.

Сбер Бизнес Софт покажет на Иннопроме сервисы на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности бизнеса: прогнозирование спроса, модели для оптимизации логистики и грузоперевозок, сервис для визуального контроля качества продукции на производстве и другие, а также платформу для автоматизации бизнес-процессов SberCRM.

Команда СберАналитики презентует шесть своих флагманских продуктов: панели «Туризм», «Геоаналитика», «Потенциал отрасли B2B», «Аналитика жилой и коммерческой недвижимости», «Онлайн-опросы» и «МЭР».

Кроме того, на стенде представлены технологии для повышения качества медицинских услуг от компаний СберЗдоровье и СберМедИИ, а также проекты Сбера в сфере образования — Edutoria и «Школа 21»

Также для корпоративных клиентов Сбер подготовил серию деловых мероприятий, на которых расскажет об актуальных кейсах и трендах. Эксперты обсудят возможности цифровой трансформации, влияние технологий на общество и бизнес, а также модели развития в новых условиях. Подробная программа панельных дискуссий и ссылки на онлайн-трансляции — на портале СберПро.

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