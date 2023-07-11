Сила технологий: что представит Сбер на Иннопроме-2023

«Передовые технологии и инструменты цифровизации сегодня применяются во всех сферах экономики. И в этом году на стенде Сбера будет представлен целый комплекс услуг для госсектора, здравоохранения, образования и бизнеса — все разработки призваны сделать жизнь людей проще и повысить ее качество. Обсудить тренды и перспективы развития цифровых технологий наши корпоративные клиенты смогут на деловых мероприятиях, организованных Сбером».