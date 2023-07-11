РЭО: В РФ начнут действовать новые правила утилизации отходов электроники

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, целью разработки новых требований является формирование рынка переработки ОЭЭО с добросовестными участниками.
«Приказ № 173 Минприроды РФ устанавливает, что утилизация ОЭЭО должна производиться с применением 11 технологических процессов. Среди них сортировка по видам отходов, разбор и сортировка по компонентам, удаление внешних кабелей и проводов, а также рекуперация и извлечение из отходов различных компонентов, в том числе содержащих опасные вещества», — заявил глава РЭО.
Для холодильного оборудования утверждены нормы повторного использования после восстановления — рециркуляции. В рамках требований будет производиться рекуперация охлаждающего агента, который восстанавливается и применяется повторно. Но если в холодильнике используются озоноразрушающие вещества, то он подлежит уничтожению. Об этом сообщает transsibinfo.com.
Что касается телевизоров и мониторов, то для этой группы ОЭЭО предусмотрена утилизация электронно-лучевой трубки с люминофором.
В числе прочего в рамках документа установлены нормы для технологических процессов, касающихся проверки исправности техники и элементов, пригодных для восстановления и дальнейшего использования, извлечения составляющих оборудования, содержащих опасные соединения, а также измельчения компонентов, в том числе полимерных, при помощи дробильного и другого оборудования.
Кроме того, в список процессов включили разделение полимерных отходов по видам для последующей утилизации и получение вторсырья из полимерных материалов, а также аналогичное разделение по видам и получение вторичного неметаллического сырья и сырья с содержанием металлов.
В соответствии с приказом объекты утилизации должны иметь систему контроля веса всех поступающих, образуемых на объектах отходов и получаемой вторичной продукции.
Следует отметить, что ежегодно в Российской Федерации образуется 1,5 млн тонн ОЭЭО и только 5% из них перерабатывается. В рамках экономики замкнутого цикла как можно большее количество отходов должно перерабатываться во вторсырье, применяемое в дальнейшем при производстве новой продукции.