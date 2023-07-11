mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Изображение материала

РЭО: В РФ начнут действовать новые правила утилизации отходов электроники

11 июля 2023, 14:59
Фото: reo.ru
С 1 сентября текущего года в Российской Федерации в силу вступают нормы по обращению с отходами электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО). Российский экологический оператор сообщил, что новыми требованиями утверждены 11 этапов для их утилизации.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, целью разработки новых требований является формирование рынка переработки ОЭЭО с добросовестными участниками.

«Приказ № 173 Минприроды РФ устанавливает, что утилизация ОЭЭО должна производиться с применением 11 технологических процессов. Среди них сортировка по видам отходов, разбор и сортировка по компонентам, удаление внешних кабелей и проводов, а также рекуперация и извлечение из отходов различных компонентов, в том числе содержащих опасные вещества», — заявил глава РЭО.

Для холодильного оборудования утверждены нормы повторного использования после восстановления — рециркуляции. В рамках требований будет производиться рекуперация охлаждающего агента, который восстанавливается и применяется повторно. Но если в холодильнике используются озоноразрушающие вещества, то он подлежит уничтожению. Об этом сообщает transsibinfo.com.

Что касается телевизоров и мониторов, то для этой группы ОЭЭО предусмотрена утилизация электронно-лучевой трубки с люминофором.

В числе прочего в рамках документа установлены нормы для технологических процессов, касающихся проверки исправности техники и элементов, пригодных для восстановления и дальнейшего использования, извлечения составляющих оборудования, содержащих опасные соединения, а также измельчения компонентов, в том числе полимерных, при помощи дробильного и другого оборудования.

Кроме того, в список процессов включили разделение полимерных отходов по видам для последующей утилизации и получение вторсырья из полимерных материалов, а также аналогичное разделение по видам и получение вторичного неметаллического сырья и сырья с содержанием металлов.

В соответствии с приказом объекты утилизации должны иметь систему контроля веса всех поступающих, образуемых на объектах отходов и получаемой вторичной продукции.

Следует отметить, что ежегодно в Российской Федерации образуется 1,5 млн тонн ОЭЭО и только 5% из них перерабатывается. В рамках экономики замкнутого цикла как можно большее количество отходов должно перерабатываться во вторсырье, применяемое в дальнейшем при производстве новой продукции.

Подпишитесь
В Уфе ликвидировали легендарную «Молнию»: чем предприятие известно на всю Россию
Сегодня, 12:00
Летний вайб: смотрим, как уфимцы отдыхают на озере в Уфе, где запретили купаться
Сегодня, 05:29
«Критически»: эксперты сделали волнующее заявление о реке Белой в Уфе
Сегодня, 15:31
«С 14 июля»: туристам из Башкирии сделали важное заявление о поездке в Соль-Илецк
Сегодня, 06:38
Толпы народу, белый песок и удобства: 3 самых популярных пляжа Уфы
Сегодня, 07:53
Снег в центре Уфы заметили жители в 40-градусную жару
Сегодня, 07:38