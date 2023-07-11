mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Пропавшая группа туристов найдена живой и здоровой в Пермском крае

11 июля 2023, 11:38
Пермские спасатели обнаружили группу из 22 туристов, включая 11 детей, которую считали пропавшей, сообщили в Министерстве территориальной безопасности региона.

Согласно информации, все туристы оказались в безопасности и не пострадали, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Группа отправилась в сплав по реке Усьва, притоку Чусовой, 4 июля. Согласно изначальному плану, туристы должны были достичь конечного пункта маршрута к 9 июля.

В связи с отсутствием связи со сплавщиками, в поисках группы был задействован вертолет.

По предварительной информации, задержка в прохождении маршрута могла быть обусловлена обмелением реки.

Спасатели успешно нашли туристов и подтвердили их благополучное состояние. Все участники группы будут эвакуированы и доставлены в безопасное место.

Подпишитесь
Летний вайб: смотрим, как уфимцы отдыхают на озере в Уфе, где запретили купаться
Сегодня, 05:29
«Король» СНТ и спец по отдыху: кто содержит пляж в Уфе, где создает вип-отдых Машко
Вчера, 11:35
В Уфе ликвидировали легендарную «Молнию»: чем предприятие известно на всю Россию
Сегодня, 12:00
«С 14 июля»: туристам из Башкирии сделали важное заявление о поездке в Соль-Илецк
Сегодня, 06:38
Власти Уфы рассказали, как будут бороться с пробками после закрытия Шакшинского моста
Сегодня, 07:38
«Новые люди» представили кандидатов на выборы в Башкортостане
Вчера, 06:10