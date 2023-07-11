Пропавшая группа туристов найдена живой и здоровой в Пермском крае

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Согласно информации, все туристы оказались в безопасности и не пострадали, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Группа отправилась в сплав по реке Усьва, притоку Чусовой, 4 июля. Согласно изначальному плану, туристы должны были достичь конечного пункта маршрута к 9 июля.
В связи с отсутствием связи со сплавщиками, в поисках группы был задействован вертолет.
По предварительной информации, задержка в прохождении маршрута могла быть обусловлена обмелением реки.
Спасатели успешно нашли туристов и подтвердили их благополучное состояние. Все участники группы будут эвакуированы и доставлены в безопасное место.