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Погибли 200 человек: 38 лет со дня авиакатастрофы Ту-154 Карши-Уфа-Ленинград

11 июля 2023, 08:56
Фото: 1MI
Крупнейшая авиакатастрофа в Средней Азии произошла 38 лет назад в Навоийской области Узбекской ССР.

Ровно 38 лет назад в Навоийской области Узбекской ССР произошло крушение самолета Ту-154, который выполнял гражданский рейс Карши — Уфа — Ленинград. На борту судна находились 200 человек, в том числе 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно описанию произошедшего, самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Карши в Уфу, однако через 46 минут после взлета на высоте 11 600 метров борт потерял скорость.

В 23:43 капитан воздушного судна доложил об отказе всех трех двигателей и о беспорядочном вращении самолета. На высоте 3 000 метров экипаж приостановил вращение самолета, однако других мер по выводу его из штопора предпринять не успел.

В 23:46 произошло столкновение судна с землей в пустынной равнинной местности в 68 км северо-восточнее Учкудука. Первое касание произошло нижней частью хвостовой части фюзеляжа. Самолет полностью разрушился и сгорел. Находившиеся на бору пассажиры и члены экипажа погибли.

На сегодняшний день трагедия остается крупнейшей авиакатастрофой в Средней Азии.

#Элина Сайфранова#Авиация#Авиакатастрофа#Крушение#Крушение самолета#Самолет#Самолеты#Происшествие#Происшествие с погибшими
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