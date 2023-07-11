Названы самые популярные пляжи Уфы

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Стали известны самые популярные среди уфимцев городские пляжи. Об этом сообщил глава УГЗ г. Уфы Рафаэль Ахметов.
Первое место в рейтинге занимает пляже в парке «Кашкадан», который с начала купального сезона посетило 45 тысяч человек. На втором — «Берег Солнца» с 22 тысячами посетителей и пляж «Солнечный» с 18 тысячами посетителей.
Далее, идут пляжи «Райский берег», «Песчанный», «Водник», «Сипайловские ночи», «Як Яр» в Нижегородке и в Затоне, которые за первую половину лета посетило от 13 до 1 тысячи человек.
Всего с начала купального сезона на официальных городских пляжах Уфы отдохнули более 117,5 тысячи человек.