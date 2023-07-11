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Названы самые популярные пляжи Уфы

11 июля 2023, 07:53
Фото: 1MI

Власти Уфы доложили о самых популярных пляжах города

Данные предоставило Управление гражданской защиты в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы.

Стали известны самые популярные среди уфимцев городские пляжи. Об этом сообщил глава УГЗ г. Уфы Рафаэль Ахметов.

Первое место в рейтинге занимает пляже в парке «Кашкадан», который с начала купального сезона посетило 45 тысяч человек. На втором — «Берег Солнца» с 22 тысячами посетителей и пляж «Солнечный» с 18 тысячами посетителей.

Далее, идут пляжи «Райский берег», «Песчанный», «Водник», «Сипайловские ночи», «Як Яр» в Нижегородке и в Затоне, которые за первую половину лета посетило от 13 до 1 тысячи человек.

Всего с начала купального сезона на официальных городских пляжах Уфы отдохнули более 117,5 тысячи человек.

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#Город#Новости Уфы#Летний отдых#Пляжи Уфы#Жара#Аномальная жара#Элина Сайфранова
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