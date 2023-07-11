Названы 6 категорий людей, для которых жара в Башкирии может обернуться смертью

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
В связи с аномально высокой температурой воздуха за прошлые сутки в службу скорой помощи Уфы поступило более 1,5 тысячи звонков. Об этом сообщал глава Минздрава Башкирии Айрат Разматуллин.
Министр также отметил, что особенно в этот день пострадали граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами. Помимо этого, в зоне риска находятся пожилые, беременные, дети, люди с избыточным весом и эндокринными нарушениями.
Данным категориям граждан сегодня также следует быть осторожными. В частности, рекомендуется ограничить пребывание на солнце, увеличить потребление воды, избегать физических нагрузок и ограничить потребление белковой и жирной пищи. Гражданам с хроническими заболеваниями важно следовать рекомендациям своего лечащего врача и не пропускать прием лекарств.
Важно в период аномальной жары полностью отказаться от употребления алкоголя.
Отметим, что сегодня, 11 июля, синоптики прогнозируют +34…+37 градусов тепла, однако местами днем столбик термометра поднимется до +40 градусов.