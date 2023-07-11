Названы 6 категорий людей, для которых жара в Башкирии может обернуться смертью

Министр также отметил, что особенно в этот день пострадали граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами. Помимо этого, в зоне риска находятся пожилые, беременные, дети, люди с избыточным весом и эндокринными нарушениями.