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Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:26

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Названы 6 категорий людей, для которых жара в Башкирии может обернуться смертью

11 июля 2023, 03:22
Фото: 1MI
Сегодня в республике ожидается второй день аномальной жары. Минздрав РБ рассказал о категориях граждан, которые находятся в зоне риска в связи с погодными условиями.

В связи с аномально высокой температурой воздуха за прошлые сутки в службу скорой помощи Уфы поступило более 1,5 тысячи звонков. Об этом сообщал глава Минздрава Башкирии Айрат Разматуллин.

Министр также отметил, что особенно в этот день пострадали граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами. Помимо этого, в зоне риска находятся пожилые, беременные, дети, люди с избыточным весом и эндокринными нарушениями.

Данным категориям граждан сегодня также следует быть осторожными. В частности, рекомендуется ограничить пребывание на солнце, увеличить потребление воды, избегать физических нагрузок и ограничить потребление белковой и жирной пищи. Гражданам с хроническими заболеваниями важно следовать рекомендациям своего лечащего врача и не пропускать прием лекарств.

Важно в период аномальной жары полностью отказаться от употребления алкоголя.

Отметим, что сегодня, 11 июля, синоптики прогнозируют +34…+37 градусов тепла, однако местами днем столбик термометра поднимется до +40 градусов.

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#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Новости Башкирии#Лето#Аномальная жара#Жара
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