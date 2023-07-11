Названы 4 способа для жителей Башкирии меньше работать в аномальную жару

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Согласно главному нормативу, регламентирующему правила работы в жаркие дни, прекращение рабочей смены возможно в случае, если по тем или иным причинам не соблюдаются указанные в документе требования к условиям труда.
К примеру, если в рабочем помещении превышена температура воздуха. Так, рабочий день сокращается на один час при температуре выше 28,5 градусов Цельсия, на два часа — при 29 градусах и четыре, если температура превысила 30,5 градуса.
Однако не все работают в помещении. В случае если вы работаете на открытом воздухе при температуре воздуха 32,5 градуса рекомендуется делать 10-минутный перерыв каждые 20 минут нахождения на улице. Отдых должен проходить в прохладном помещении.
Если же температура воздуха поднялась выше 32,5 работу на улице и вовсе советуют отложить — на утро или на вечер. Работа в таких условиях, по мнению ведомства, является экстремальной.
У сотрудников, находящихся на солнцепеке, обязательно должен быть доступ к прохладной воде. Также для избежания потери солей и микроэлементов, которые теряет организм при активном потовыделении, рекомендуется пить минеральные воды, соки и обезжиренное молоко. Потреблять жидкости советуют часто, но в небольших количествах.
Стоит отметить, что все вышеупомянутые пункты носят именно рекомендательный характер. Таким образом, работодатель не обязан неукоснительно следовать им при организации рабочего процесса. Тем не менее, он все же должен создать комфортные условия труда для подчиненных. Сами работники также могут настоять на приостановке рабочей смены, ссылаясь на нормы СанПиНа. В этом случае руководитель должен будет провести замеры температуры в помещении и далее, основываясь на полученных данных, выпустить соответствующий приказ. Примечательно, что денежная оплата за период простоя в этом случае полностью зависит от решения работодателя.