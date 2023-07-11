Названы 4 способа для жителей Башкирии меньше работать в аномальную жару

Стоит отметить, что все вышеупомянутые пункты носят именно рекомендательный характер. Таким образом, работодатель не обязан неукоснительно следовать им при организации рабочего процесса. Тем не менее, он все же должен создать комфортные условия труда для подчиненных. Сами работники также могут настоять на приостановке рабочей смены, ссылаясь на нормы СанПиНа. В этом случае руководитель должен будет провести замеры температуры в помещении и далее, основываясь на полученных данных, выпустить соответствующий приказ. Примечательно, что денежная оплата за период простоя в этом случае полностью зависит от решения работодателя.