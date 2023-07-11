Мэрия Уфы приобретет цветок и птиц за 6,1 млн рублей

В свою очередь, птицы должны быть изображены в своей естественной среде обитания. Высота и ширина бронзовых изваяний также варьируется от 1,15 до 1,8 метра и от 0,6 дл 0,8 соответственно. Обязательное условие — все птицы должны быть установлены на постамент, выполненный из гранита.