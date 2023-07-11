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Мэрия Уфы приобретет цветок и птиц за 6,1 млн рублей

11 июля 2023, 10:26
Фото: mkset.ru

Администрация Уфы закупит скульптуру «Аленького цветочка» за 6,1 млн рублей

Для сада имени Аксакова в Уфе власти приобретут скульптуру «Аленького цветочка» и нескольких птиц, появившихся на страницах литературного наследия писателя 6,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайт госзакупок.

Согласно документам, помимо самого «Аленького цветочка» подрядчику необходимо будет представить семь скульптур птиц, упоминавшихся в произведениях Сергея Тимофеевича Аксакова. В частности, наряду со скульптурой цветка в саду должны будут появиться: глухарь, кулик-сорока, горлица, куропатка, чибис, журавль и морская ласточка.

Высота основной скульптуру может варьироваться от 1,2 до 2 метра, ширина не должна превышать одного метра. Согласно данным на сайте, а также приложенному к документации эскизу, «Аленький цветочек» должен представлять из себя соцветие в окружении сияющих волн.

В свою очередь, птицы должны быть изображены в своей естественной среде обитания. Высота и ширина бронзовых изваяний также варьируется от 1,15 до 1,8 метра и от 0,6 дл 0,8 соответственно. Обязательное условие — все птицы должны быть установлены на постамент, выполненный из гранита.

О проведении конкурса стало известно днем ранее, 10 июля. В настоящий момент ведется подача заявок на участие в торгах. Итоги аукциона подведут уже через девять дней — 20 июля.

Напомним, что сад имени Аксакова в Уфе был закрыт на реконструкцию в апреле этого года. Власти намерены разделить территорию сада на несколько зон: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки.

Фото: mkset.ru

Примечательно, что ранее глава республики ранее озвучил инициативу снести в заново воссоздать арку, установленную на центральном входе в сад. Позднее Салават Кулбахтин назвал «образным выражением». По его словам, это один из вариантов реставрации, предложенных Радием Хабировым.

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