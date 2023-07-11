Мэрия Уфы приобретет цветок и птиц за 6,1 млн рублей

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Согласно документам, помимо самого «Аленького цветочка» подрядчику необходимо будет представить семь скульптур птиц, упоминавшихся в произведениях Сергея Тимофеевича Аксакова. В частности, наряду со скульптурой цветка в саду должны будут появиться: глухарь, кулик-сорока, горлица, куропатка, чибис, журавль и морская ласточка.
Высота основной скульптуру может варьироваться от 1,2 до 2 метра, ширина не должна превышать одного метра. Согласно данным на сайте, а также приложенному к документации эскизу, «Аленький цветочек» должен представлять из себя соцветие в окружении сияющих волн.
В свою очередь, птицы должны быть изображены в своей естественной среде обитания. Высота и ширина бронзовых изваяний также варьируется от 1,15 до 1,8 метра и от 0,6 дл 0,8 соответственно. Обязательное условие — все птицы должны быть установлены на постамент, выполненный из гранита.
О проведении конкурса стало известно днем ранее, 10 июля. В настоящий момент ведется подача заявок на участие в торгах. Итоги аукциона подведут уже через девять дней — 20 июля.
Напомним, что сад имени Аксакова в Уфе был закрыт на реконструкцию в апреле этого года. Власти намерены разделить территорию сада на несколько зон: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки.
Примечательно, что ранее глава республики ранее озвучил инициативу снести в заново воссоздать арку, установленную на центральном входе в сад. Позднее Салават Кулбахтин назвал «образным выражением». По его словам, это один из вариантов реставрации, предложенных Радием Хабировым.