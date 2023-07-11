Летний вайб: смотрим, как уфимцы отдыхают на озере в Уфе, где запретили купаться

К 17 часам вечера вода в карьере стала уже не такой чистой, как в обед, однако это было абсолютно некритично. В озере больше нет уток, которые годами были здесь, а утки на водоемах для купания нежелательны. Запаха неприятного тоже нет, на глубине вода теплая. Кто-то плавает по озеру на надувных матрасах, сапбордах и прочих плавсредствах. Порой лодка спасателей курирует и этот пляж. Кстати, на пляже на наш визит пришелся и рейд. Дама в полицейской форме и человек с блокнотом пожурили пару отдыхающих на берегу, выдали им памятки и поспешно ретировались.