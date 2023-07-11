Летний вайб: смотрим, как уфимцы отдыхают на озере в Уфе, где запретили купаться

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Жара не оставила уфимцам альтернативы — и все пляжи столицы Башкирии превратились в некое подобие Анапы. Яблоку негде упасть. Разумеется, заполонили отдыхающие и пляж озера Карьерное в Демском районе. Он указан в списке официальных пляжей, но есть нюанс. «В законе» лишь один относительно небольшой пляж с буйками, спасателями и отсыпанным песком дном в соответствии с нормативами. И этот пляж оказался самым немноголюдным, при том что люди платили за то, что бы попасть на «дальнюю сторону», где установлен аншлаг, запрещающий купание. Но обо всем по порядку.
На озере можно отдохнуть абсолютным дикарем. Прямо от дороги располагается большой берег, где хватает места и людям, и машинам. Там жарят шашлыки, отдыхают с детьми, в общем самый обычный пляж. На фото дикий пляж на фоне, мы снимали его с официального. Зато понятны масштабы.
Однако многие готовы заплатить 100 рублей за взрослого и 50 рублей за ребенка (+200 рублей за проезд автомобиля) за то, чтобы отдохнуть на другой стороне пляжа, и сторона эта тоже официально является запретной зоной. Об этом свидетельствуют знаки «купание запрещено».
Около обеда вода в карьере была уже очень теплой, но при этом чистой. На пляже было просторно, но со временем людей становилось все больше. Контингент по большей части семейный — мамочки с детьми, дамы бальзаковского возраста, атмосфера максимально миролюбивая, хотя многие утоляют жажду пенным.
Дно данного пляжа заслуживает отдельного внимания. Около трех метров от кромки воды и человек высокого роста окажется по горло в воде, дальше дна нет и не будет. Но для детей в «углу» есть заводь, где со дном все в полном порядке — оно пологое и неглубокое. Вне заводи есть буквально несколько метров дна. Оно состоит из мелкой гальки без ила и тины.
Кстати, именно из-за ситуации со дном купание на Демском карьере запрещено официально. На официальном пляже песок был благополучно отсыпан до норматива. А чтобы привести в норму запретные зоны, понадобится еще 400 тысяч рублей, но на эти цели денег, видимо, нет.
В тени установлена пара мангалов, там же кто-то разложил столик и обедает с компанией, в пространство пляжа это вписывается и никому не мешает. Курят по большей части в кустах, там же при желании можно переодеться, в общем, всё весьма «цивильно» для запретного пляжа. Опять-таки именно у запрещенного пляжа стоят две кабинки для переодевания и биотуалеты. Там же столы и даже с навесами. Те, кто не спускается прямо к воде, отлично проводят время — есть волейбольная площадка, можно поиграть в бадминтон.
Прямо над запретным пляжем два столика под зонтами и барная стойка. В продаже один вид разливного напитка, немного прохладительных напитков и достаточно широкий ассортимент детских забав в духе переводных татуировок, желейных глаз и конфет с кислой начинкой. Немного чипсов и сухариков. Остается лишь догадываться, на чем тут хотели сделать упор.
К 17 часам вечера вода в карьере стала уже не такой чистой, как в обед, однако это было абсолютно некритично. В озере больше нет уток, которые годами были здесь, а утки на водоемах для купания нежелательны. Запаха неприятного тоже нет, на глубине вода теплая. Кто-то плавает по озеру на надувных матрасах, сапбордах и прочих плавсредствах. Порой лодка спасателей курирует и этот пляж. Кстати, на пляже на наш визит пришелся и рейд. Дама в полицейской форме и человек с блокнотом пожурили пару отдыхающих на берегу, выдали им памятки и поспешно ретировались.
Идентифицировать строения, которые появляются по периметру озера, не представляется возможным. Понятен разве что пирс у кромки воды. Как ранее сообщала бизнес-вумен Евгения Машко, которая хочет создать на озере центр отдыха «Millenium Park Resort», пока что на озере работают «другие люди», ее проект, по ее словам, и не начинали.
На самом «официальном» пляже стоит «буханка» МЧС, буйки, спасатели сидят в тени раскидистой ивы, есть «лягушатник» для самых маленьких. Относительно небольшое количество отдыхающих, по большей части мамочки с совсем маленькими детьми. Песок очень хороший, но гораздо хуже, чем на пляже озера Кашкадан. Обратите внимание — напротив, прямо вдоль дороги, толпы отдыхающих проводят время на бесплатном пляже.
К вечеру поток отдыхающих на озеро лишь увеличивался. Остается догадываться, как здесь разместились многочисленные желающие отдохнуть, хотя машиномест и полян вне берега пляжа, где можно постелить свой коврик, достаточно. Чуть поодаль от площадки в нескольких сотнях метров стоит прикрытый большими деревьями белый шатер, из которого нон-стоп звучит музыка, в таких обычно отмечают большие мероприятия с большим количеством гостей. Что это конкретно и кому он принадлежит — пока неясно. Но это уже совсем другая история.