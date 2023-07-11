mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Изображение материала

Летний вайб: смотрим, как уфимцы отдыхают на озере в Уфе, где запретили купаться

11 июля 2023, 05:29
Фото: mkset.ru

Как отдохнуть за 100 рублей на нелегальном пляже озера в Уфе, где будет резорт Машко

Mkset изучил обстановку на озере в Демском районе Уфы, где светская львица Машко хочет создать вип-отдых. Сегодня на водоеме и вовсе запрещено купание — однако происходящее нас по-настоящему удивило

Жара не оставила уфимцам альтернативы — и все пляжи столицы Башкирии превратились в некое подобие Анапы. Яблоку негде упасть. Разумеется, заполонили отдыхающие и пляж озера Карьерное в Демском районе. Он указан в списке официальных пляжей, но есть нюанс. «В законе» лишь один относительно небольшой пляж с буйками, спасателями и отсыпанным песком дном в соответствии с нормативами. И этот пляж оказался самым немноголюдным, при том что люди платили за то, что бы попасть на «дальнюю сторону», где установлен аншлаг, запрещающий купание. Но обо всем по порядку.

озеро Карьерное и его тайная сторонаозеро Карьерное и его тайная сторона
озеро Карьерное и его тайная сторона
Фото: mkset.ru

На озере можно отдохнуть абсолютным дикарем. Прямо от дороги располагается большой берег, где хватает места и людям, и машинам. Там жарят шашлыки, отдыхают с детьми, в общем самый обычный пляж. На фото дикий пляж на фоне, мы снимали его с официального. Зато понятны масштабы.

дикий пляж на заднем плане фотодикий пляж на заднем плане фото
дикий пляж на заднем плане фото
Фото: mkset.ru

Однако многие готовы заплатить 100 рублей за взрослого и 50 рублей за ребенка (+200 рублей за проезд автомобиля) за то, чтобы отдохнуть на другой стороне пляжа, и сторона эта тоже официально является запретной зоной. Об этом свидетельствуют знаки «купание запрещено».

пляж Шредингера в действиипляж Шредингера в действии
пляж Шредингера в действии
Фото: mkset.ru

Около обеда вода в карьере была уже очень теплой, но при этом чистой. На пляже было просторно, но со временем людей становилось все больше. Контингент по большей части семейный — мамочки с детьми, дамы бальзаковского возраста, атмосфера максимально миролюбивая, хотя многие утоляют жажду пенным.

чистый и красивый пляжчистый и красивый пляж
чистый и красивый пляж
Фото: mkset.ru

Дно данного пляжа заслуживает отдельного внимания. Около трех метров от кромки воды и человек высокого роста окажется по горло в воде, дальше дна нет и не будет. Но для детей в «углу» есть заводь, где со дном все в полном порядке — оно пологое и неглубокое. Вне заводи есть буквально несколько метров дна. Оно состоит из мелкой гальки без ила и тины.

многие заплываю на глубину, а тут самолетмногие заплываю на глубину, а тут самолет
многие заплываю на глубину, а тут самолет
Фото: mkset.ru

Кстати, именно из-за ситуации со дном купание на Демском карьере запрещено официально. На официальном пляже песок был благополучно отсыпан до норматива. А чтобы привести в норму запретные зоны, понадобится еще 400 тысяч рублей, но на эти цели денег, видимо, нет.

запрещенные удовольствиязапрещенные удовольствия
запрещенные удовольствия
Фото: mkset.ru

В тени установлена пара мангалов, там же кто-то разложил столик и обедает с компанией, в пространство пляжа это вписывается и никому не мешает. Курят по большей части в кустах, там же при желании можно переодеться, в общем, всё весьма «цивильно» для запретного пляжа. Опять-таки именно у запрещенного пляжа стоят две кабинки для переодевания и биотуалеты. Там же столы и даже с навесами. Те, кто не спускается прямо к воде, отлично проводят время — есть волейбольная площадка, можно поиграть в бадминтон.

раздевалки, туалеты и баки именно у запретного пляжа в наличиираздевалки, туалеты и баки именно у запретного пляжа в наличии
раздевалки, туалеты и баки именно у запретного пляжа в наличиираздевалки, туалеты и баки именно у запретного пляжа в наличии
раздевалки, туалеты и баки именно у запретного пляжа в наличиираздевалки, туалеты и баки именно у запретного пляжа в наличии
раздевалки, туалеты и баки именно у запретного пляжа в наличии
Фото: mkset.ru

Прямо над запретным пляжем два столика под зонтами и барная стойка. В продаже один вид разливного напитка, немного прохладительных напитков и достаточно широкий ассортимент детских забав в духе переводных татуировок, желейных глаз и конфет с кислой начинкой. Немного чипсов и сухариков. Остается лишь догадываться, на чем тут хотели сделать упор.

угощения и напиткиугощения и напитки
угощения и напитки
Фото: mkset.ru

К 17 часам вечера вода в карьере стала уже не такой чистой, как в обед, однако это было абсолютно некритично. В озере больше нет уток, которые годами были здесь, а утки на водоемах для купания нежелательны. Запаха неприятного тоже нет, на глубине вода теплая. Кто-то плавает по озеру на надувных матрасах, сапбордах и прочих плавсредствах. Порой лодка спасателей курирует и этот пляж. Кстати, на пляже на наш визит пришелся и рейд. Дама в полицейской форме и человек с блокнотом пожурили пару отдыхающих на берегу, выдали им памятки и поспешно ретировались.

вот такое фото с идеального пляжа появилось в соцсетях администрации районавот такое фото с идеального пляжа появилось в соцсетях администрации района
вот такое фото с идеального пляжа появилось в соцсетях администрации района
Фото: администрация демского района

Идентифицировать строения, которые появляются по периметру озера, не представляется возможным. Понятен разве что пирс у кромки воды. Как ранее сообщала бизнес-вумен Евгения Машко, которая хочет создать на озере центр отдыха «Millenium Park Resort», пока что на озере работают «другие люди», ее проект, по ее словам, и не начинали.

о назначении построек остается лишь догадыватьсяо назначении построек остается лишь догадываться
о назначении построек остается лишь догадыватьсяо назначении построек остается лишь догадываться
о назначении построек остается лишь догадыватьсяо назначении построек остается лишь догадываться
о назначении построек остается лишь догадыватьсяо назначении построек остается лишь догадываться
о назначении построек остается лишь догадыватьсяо назначении построек остается лишь догадываться
о назначении построек остается лишь догадыватьсяо назначении построек остается лишь догадываться
о назначении построек остается лишь догадыватьсяо назначении построек остается лишь догадываться
о назначении построек остается лишь догадыватьсяо назначении построек остается лишь догадываться
о назначении построек остается лишь догадываться
Фото: mkset.ru

На самом «официальном» пляже стоит «буханка» МЧС, буйки, спасатели сидят в тени раскидистой ивы, есть «лягушатник» для самых маленьких. Относительно небольшое количество отдыхающих, по большей части мамочки с совсем маленькими детьми. Песок очень хороший, но гораздо хуже, чем на пляже озера Кашкадан. Обратите внимание — напротив, прямо вдоль дороги, толпы отдыхающих проводят время на бесплатном пляже.

пляж по нормативупляж по нормативу

К вечеру поток отдыхающих на озеро лишь увеличивался. Остается догадываться, как здесь разместились многочисленные желающие отдохнуть, хотя машиномест и полян вне берега пляжа, где можно постелить свой коврик, достаточно. Чуть поодаль от площадки в нескольких сотнях метров стоит прикрытый большими деревьями белый шатер, из которого нон-стоп звучит музыка, в таких обычно отмечают большие мероприятия с большим количеством гостей. Что это конкретно и кому он принадлежит — пока неясно. Но это уже совсем другая история.

в сотнях метров от пляжа в тени стоит таинственный белый шатерв сотнях метров от пляжа в тени стоит таинственный белый шатер
в сотнях метров от пляжа в тени стоит таинственный белый шатер
Фото: mkset.ru
«Либо штраф, либо утонете»: уфимцы о скандале с озером, где Машко создает люкс-отдых
Узнать подробнее
Читайте также:
На популярном озере в Уфе, где бизнесвумен Машко создает вип-отдых, запретили купание
#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Лето#Летний оздоровительный отдых#Новости Уфы
Подпишитесь
«Король» СНТ и спец по отдыху: кто содержит пляж в Уфе, где создает вип-отдых Машко
Вчера, 11:35
Снег в центре Уфы заметили жители в 40-градусную жару
Сегодня, 07:38
«С 14 июля»: туристам из Башкирии сделали важное заявление о поездке в Соль-Илецк
Сегодня, 06:38
Власти Уфы рассказали, как будут бороться с пробками после закрытия Шакшинского моста
Сегодня, 07:38
«Новые люди» представили кандидатов на выборы в Башкортостане
Вчера, 06:10