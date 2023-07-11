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Published Сегодня, 13:24

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Updated Сегодня, 13:28

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Из-за сильного ветра уфимцы остались без электричества

11 июля 2023, 13:24
Фото: 1MI

В Уфе из-за сильного ветра упали 85 деревьев: повреждены автомобили и электролинии

Из-за резко сменившейся 10 июля погоды многие уфимцы остались без электричества, сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС

Днем ранее в Уфе было зафиксировано 85 случаев падения деревьев. Они упали из-за сильного ветра, поднявшего в городе во второй половине дня. Отмечается, что единственным районом, где все деревья остались на месте, стал Кировский.

По данным ведомства, в результате непогоды пострадали 12 автомобилей — транспортные средства получили различные механические повреждения. В 30 случаях деревья упали на линии электропередач. Так, некоторые абоненты в частном секторе и МКД в Дёмском, Ленинском и Орджоникидзевском районах города временно остались без электричества. Из людей, к счастью, никто не пострадал.

На данный момент коммунальные службы районов подготовили упавшие деревья к вывозу. Ликвидацию последствий непогоды планируется завершить сегодня.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Автомобиль#Город#Погода#Происшествия
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