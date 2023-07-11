Из-за сильного ветра уфимцы остались без электричества

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Днем ранее в Уфе было зафиксировано 85 случаев падения деревьев. Они упали из-за сильного ветра, поднявшего в городе во второй половине дня. Отмечается, что единственным районом, где все деревья остались на месте, стал Кировский.
По данным ведомства, в результате непогоды пострадали 12 автомобилей — транспортные средства получили различные механические повреждения. В 30 случаях деревья упали на линии электропередач. Так, некоторые абоненты в частном секторе и МКД в Дёмском, Ленинском и Орджоникидзевском районах города временно остались без электричества. Из людей, к счастью, никто не пострадал.
На данный момент коммунальные службы районов подготовили упавшие деревья к вывозу. Ликвидацию последствий непогоды планируется завершить сегодня.