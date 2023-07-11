ДОМ. РФ рассказал сотрудникам цифровых компаний Башкирии о программе «ИТ-ипотека»

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В рамках онлайн-мероприятия эксперты ДОМ.РФ напомнили, что льготную ипотеку могут оформить сотрудники аккредитованных Минцифры РФ ИТ-компаний не старше 50 лет, работающих в Республике Башкортостан. Кредитные средства могут быть направлены на покупку первичного жилья или на индивидуальное жилищное строительство (покупку дома у застройщика или земельного участка с последующим строительством на нем) в регионе.
«Высокая заинтересованность представителей ИТ-компаний Республики Башкортостан подтвердила реальную потребность граждан в региональной поддержке, а также необходимость живого общения с жителями региона, поэтому планируем использовать данный инструмент в дальнейшем», — отметил заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.
Региональная льготная ИТ-ипотека была запущена в Башкирии во втором квартале 2023 года в рамках федеральной программы «Льготная ипотека для ИТ-специалистов», оператором которой выступает ДОМ.РФ. Программа предусматривает снижение процентной ставки по ипотечному кредиту дополнительно на 1%. Одним из основных преимуществ программы является возможность одновременного получения федеральной и региональной мер поддержки ИТ-специалистами при обращении в банк.
Министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин отметил удобство механизма Единой ипотеки, объединяющего федеральные и региональные меры поддержки. По его словам, совместно реализованная Правительством РБ и ДОМ.РФ мера поддержки по снижению ставки ипотечного кредита содействует доступности жилищных программ и стимулирует специалистов на продолжение их трудовой деятельности в регионе.