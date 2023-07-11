ДОМ. РФ рассказал сотрудникам цифровых компаний Башкирии о программе «ИТ-ипотека»

В рамках онлайн-мероприятия эксперты ДОМ.РФ напомнили, что льготную ипотеку могут оформить сотрудники аккредитованных Минцифры РФ ИТ-компаний не старше 50 лет, работающих в Республике Башкортостан. Кредитные средства могут быть направлены на покупку первичного жилья или на индивидуальное жилищное строительство (покупку дома у застройщика или земельного участка с последующим строительством на нем) в регионе.