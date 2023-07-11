Депутаты ГД РФ отдали голоса за утверждение отчета по бюджету ФОМС за 2022 год

Объем средств, переданных ФОМС из федерального бюджета для компенсации выпадающих бюджетных доходов фонда в связи с понижением тарифов уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) в регионах Российской Федерации в 2022 году в бюджеты для отдельных категорий страхователей, за отчетный период составил 47,501 млрд рублей. Это превышает показатели прошлого года на 33,9%. Кроме того, из федерального бюджета ФОМС получил 148,210 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в минувшем году. Об этом пишет tass.ru.