Депутаты ГД РФ отдали голоса за утверждение отчета по бюджету ФОМС за 2022 год

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
В ходе пленарного заседания в Государственной думе Илья Баланин, председатель ФОМС, сообщил, что бюджет фонда за минувший год исполнен по доходам в объеме 2,919 трлн рублей, что соответствует 105,1% к общему объему доходов, утвержденных положениями закона о бюджете ФОМС.
«По расходам — 2,797 трлн рублей, или 99,4% к общему объему утвержденных плановых назначений. Профицит фонда составил порядка 122,356 млрд рублей», — уточнил глава ФОМС.
Объем средств, переданных ФОМС из федерального бюджета для компенсации выпадающих бюджетных доходов фонда в связи с понижением тарифов уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) в регионах Российской Федерации в 2022 году в бюджеты для отдельных категорий страхователей, за отчетный период составил 47,501 млрд рублей. Это превышает показатели прошлого года на 33,9%. Кроме того, из федерального бюджета ФОМС получил 148,210 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в минувшем году. Об этом пишет tass.ru.
Аналогично в 2021 году бюджету ФОМС предоставили трансферт на сумму 140 млрд рублей из федерального бюджета с целью финансового обеспечения оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями в соответствии с положениями нацпроекта «Здравоохранение». 121,325 млрд рублей составил межбюджетный трансферт бюджету фонда на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов. Это превышает прошлогодние показатели на 3,2%.
На финобеспечение организаций ОМС в регионах Российской Федерации в 2022 году в бюджеты территориальных фондов ФОМС направил субвенций в объеме 2,461 трлн рублей (88% всех расходов фонда). В сравнении с показателями предыдущего года это на 8,1% больше и составляет 100% от утвержденного объема.
Также в прошлом отчетном периоде ФОМС выделил 109,917 млрд рублей на оказание не входящей в программу ОМС высокотехнологичной помощи в госучреждениях, что превышает на 1,7% объемы финансового обеспечения в этой сфере в 2021 году. Что касается такой медицинской помощи, предоставляемой россиянам учреждениями частной системы здравоохранения, из ФОМС было направлено в 2022 году 2,599 млрд рублей.
На изготовление и доставку полисов ОМС единого образца в прошлом году из ФОМС было израсходовано 836,342 млн рублей.