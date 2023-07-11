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Четверо детей пострадали в ДТП: поездка к водоему обернулась трагедией в Башкирии

11 июля 2023, 09:18
Фото: 1MI

В результате ДТП с мотоблоком и мотоциклом в Башкирии скончался водитель одного из ТС

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 10 июля, в Мелеузовском районе республики, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ

Сообщается, что ДТП произошло днем ранее в Мелеузовском районе в селе Зирган. Мотоблок с тележкой и мотоцикл столкнулись на улице Советской.

Среди пострадавших шесть человек, четверо из которых дети. В результате ДТП скончался мужчина, на момент столкновения находившийся за рулем мотоблока.

По информации телеграм-канала «Короче, Уфа», мужчина якобы вез детей купаться. В прицепе находились двое его внуков и двое соседских детей.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Отмечается, что угрозы для жизни детей в настоящий момент нет. Установлением причин ДТП занимаются сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Напомним, ранее в Уфе на пересечении улиц Киевская и Новороссийская произошло ДТП, в результате которого пострадал 15-летний подросток. Мальчик, находившийся за рулем мотоцикла, столкнулся с отечественной легковушкой.

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