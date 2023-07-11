Четверо детей пострадали в ДТП: поездка к водоему обернулась трагедией в Башкирии

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Сообщается, что ДТП произошло днем ранее в Мелеузовском районе в селе Зирган. Мотоблок с тележкой и мотоцикл столкнулись на улице Советской.
Среди пострадавших шесть человек, четверо из которых дети. В результате ДТП скончался мужчина, на момент столкновения находившийся за рулем мотоблока.
По информации телеграм-канала «Короче, Уфа», мужчина якобы вез детей купаться. В прицепе находились двое его внуков и двое соседских детей.
Отмечается, что угрозы для жизни детей в настоящий момент нет. Установлением причин ДТП занимаются сотрудники региональной Госавтоинспекции.
Напомним, ранее в Уфе на пересечении улиц Киевская и Новороссийская произошло ДТП, в результате которого пострадал 15-летний подросток. Мальчик, находившийся за рулем мотоцикла, столкнулся с отечественной легковушкой.