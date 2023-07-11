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Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Автобус к соленым озерам, обмелевшая Белая и обстановка на пляжах Уфы

11 июля 2023, 16:10
О главных событиях 11 июля в Башкирии — в дайджесте Mkset

Сегодня стало известно о запуске автобусного рейса из Уфы в Соль-Илецк. Как сообщил госперевозчик «Башавтотранс» первый рейс состоится уже 14 июля с Южного автовокзала. Однако курсировать автобусы будут только в вечернее время и через день. Так, отправление из Уфы будет осуществляться в 23:00. Стоимость билета составляет 1 300 рублей за человека.

Уровень воды в реке Белой приблизился к опасно низкой отметке. По данным Росгидрометцентра, уровень воды на участках реки в Шакше и в Бирске на данный момент находится «ниже опасно низкой отметки». Согласно прогнозу специалистов, в ближайшее время уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится.

Власти намерены с 1 сентября в Уфе запустить движение по развязке в Нагаево. Как отметили в администрации Уфы, данная развязка в перспективе должна снизить нагрузку на железнодорожный переезд, на котором «ежедневно тысячи автомобилистов простаивают в пробках», а также часто происходят ДТП. Подчеркивается, что в первый день осени здесь планируется запустить автомобильное движение. Полное завершение работ запланировано на конец ноября текущего года.

Mkset изучил обстановку на озере в Демском районе Уфы, где светская львица Машко хочет создать вип-отдых. Сегодня на водоеме и вовсе запрещено купаться, но, как выяснилось, далеко не всех останавливают данные запреты.

В то же время на пляже озера Глубокое идет смена арендатора — к следующему году здесь должен появиться целый круглогодичный центр отдыха люкс-класса Millenium Park Resort. Mkset изучил, кто сейчас собирает деньги с отдыхающих и содержит пляж

В Уфе ликвидировали знаменитое авиапредприятие «Уфимское научно-производственное предприятие „Молния“». Исходя из данных сервиса «Спарк-Интерфакс», оно прекратило деятельность при присоединении 7 июля этого года. В данном материале Mkset рассказывает, чем уфимское предприятие известно на всю Россию.

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