Автобус к соленым озерам, обмелевшая Белая и обстановка на пляжах Уфы

Сегодня стало известно о запуске автобусного рейса из Уфы в Соль-Илецк. Как сообщил госперевозчик «Башавтотранс» первый рейс состоится уже 14 июля с Южного автовокзала. Однако курсировать автобусы будут только в вечернее время и через день. Так, отправление из Уфы будет осуществляться в 23:00. Стоимость билета составляет 1 300 рублей за человека.