Жертва аномалии: мужчина скончался прямо на улице в день 40-градусной жары в Уфе

По словам нашего читателя, спустя несколько часов, когда он вновь проезжал около рынка, мужчина по-прежнему лежал на газоне, однако на этот раз уже без медиков. При этом подчеркивается, что так и неизвестно, жив ли был на тот момент мужчина или нет.