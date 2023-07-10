Жертва аномалии: мужчина скончался прямо на улице в день 40-градусной жары в Уфе

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Как сообщил читатель Mkset, сегодня около 10:30 утра он заметил мужчину, который лежал на газоне неподалеку от Гагаринского рынка в Сипайлово. Вокруг лежащего собралась толпа людей, в том числе медиков скорой помощи.
По словам нашего читателя, спустя несколько часов, когда он вновь проезжал около рынка, мужчина по-прежнему лежал на газоне, однако на этот раз уже без медиков. При этом подчеркивается, что так и неизвестно, жив ли был на тот момент мужчина или нет.
— Как работают соответствующие городские службы? Кто заберёт несчастного, — задается вопросами уфимец, попутно напоминая о том, что в городе сегодня стоит 40-градусная жара.
Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, мужчина скончался ещё до прибытия скорой помощи, о чем медики незамедлительно сообщили в соответствующие органы.