Везде стекло и пластик: в Уфе сильный ветер повредил многоэтажный дом

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Сегодня погода в Уфе меняется по часам, если в первой половине дня горожане приспосабливались к аномальной жаре, то к вечеру на смену палящему солнцу пришел дождь с грозой, а вместе с ним и сильный ветер. Сопровождали последнее погодное явление разрушения.
Как сообщают читатели Mkset, в Демском районе города сильный ветер вырвал окна квартиры на последнем этаже высотки. Судя по фотографиям очевидцев, осколки и остатки испорченной оконной рамы обрушились на тротуар.