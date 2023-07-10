mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Изображение материала

Везде стекло и пластик: в Уфе сильный ветер повредил многоэтажный дом

10 июля 2023, 13:51
Фото: 1MI

В Уфе сильный ветер вырвал окна квартиры в многоэтажном доме

Инцидент произошел сегодня, 10 июля, в Демском районе Уфы, сообщают читатели Mkset.

Сегодня погода в Уфе меняется по часам, если в первой половине дня горожане приспосабливались к аномальной жаре, то к вечеру на смену палящему солнцу пришел дождь с грозой, а вместе с ним и сильный ветер. Сопровождали последнее погодное явление разрушения.

Фото: mkset.ru

Как сообщают читатели Mkset, в Демском районе города сильный ветер вырвал окна квартиры на последнем этаже высотки. Судя по фотографиям очевидцев, осколки и остатки испорченной оконной рамы обрушились на тротуар.

Фото: mkset.ru
#Элина Сайфранова#Общество#Город#Новости Уфы#Ураган#Сильный ветер#Погода в Уфе#Происшествие#Аномальная жара
Подпишитесь
«Король» СНТ и спец по отдыху: кто содержит пляж в Уфе, где создает вип-отдых Машко
Сегодня, 11:35
«Делают, что хотят»: уфимцы сообщили о мародерах из-за стройки Восточного выезда
Сегодня, 12:46
«Свыше 1500»: медики сделали заявление на фоне аномальной жары в Уфе
Сегодня, 11:23
Крупный лесной пожар в Башкирии: что о нем известно и что происходит сейчас
Сегодня, 10:09
Башкирию накрыла 40-градусная жара: 10 правил, помогающие выжить в аномальное пекло
Сегодня, 08:16
«Новые люди» представили кандидатов на выборы в Башкортостане
Сегодня, 06:10