Везде стекло и пластик: в Уфе сильный ветер повредил многоэтажный дом

Сегодня погода в Уфе меняется по часам, если в первой половине дня горожане приспосабливались к аномальной жаре, то к вечеру на смену палящему солнцу пришел дождь с грозой, а вместе с ним и сильный ветер. Сопровождали последнее погодное явление разрушения.