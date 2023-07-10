В РЖД утверждена «Политика компании в области качества»

Posted 10 июля, 13:02
Published 10 июля, 13:02
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
«Повышение качества оказываемых услуг и эффективности применяемых технологий является для нас безусловным приоритетом. Политика определяет приоритетные шаги и задачи, направленные на удовлетворение потребностей и ожиданий всех, для кого мы работаем: государства, клиентов, контрагентов. Также там прописаны обязательства в области обеспечения качества, которые мы на себя принимаем», — подчеркнул глава компании.
Среди приоритетных направлений деятельности РЖД в области качества — формирование единого транспортного пространства страны на базе сбалансированного опережающего развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, реализация экспортного и транзитного потенциала России, обеспечение доступности и качества терминально-логистических услуг, устойчивое развитие и снижение негативного воздействия деятельности компании на окружающую среду.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.