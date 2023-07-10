В РЖД утверждена «Политика компании в области качества»

«Повышение качества оказываемых услуг и эффективности применяемых технологий является для нас безусловным приоритетом. Политика определяет приоритетные шаги и задачи, направленные на удовлетворение потребностей и ожиданий всех, для кого мы работаем: государства, клиентов, контрагентов. Также там прописаны обязательства в области обеспечения качества, которые мы на себя принимаем», — подчеркнул глава компании.