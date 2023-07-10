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Posted 10 июля, 13:02

Published 10 июля, 13:02

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

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В РЖД утверждена «Политика компании в области качества»

10 июля 2023, 13:02
Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров своим распоряжением утвердил «Политику компании в области качества».

«Повышение качества оказываемых услуг и эффективности применяемых технологий является для нас безусловным приоритетом. Политика определяет приоритетные шаги и задачи, направленные на удовлетворение потребностей и ожиданий всех, для кого мы работаем: государства, клиентов, контрагентов. Также там прописаны обязательства в области обеспечения качества, которые мы на себя принимаем», — подчеркнул глава компании.

Среди приоритетных направлений деятельности РЖД в области качества — формирование единого транспортного пространства страны на базе сбалансированного опережающего развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, реализация экспортного и транзитного потенциала России, обеспечение доступности и качества терминально-логистических услуг, устойчивое развитие и снижение негативного воздействия деятельности компании на окружающую среду.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

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