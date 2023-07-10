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В Корпорации МСП объяснили, как «офсеты» стимулируют развитие импортозамещения в РФ

10 июля 2023, 07:33
Фото: 1MI
Сумма по четырем офсетным соглашениям, подписанным с МСП-поставщиками и госкомпаниями, составила 3,1 млрд рублей. В то же время совокупный объем инвестиций малых и средних предприятий в модернизацию собственных производств, предусмотренный в рамках «офсетов», превышает 960 млн рублей.

Некоторая доля данных инвестиций привлечена компаниями в рамках программ льготного кредитования Правительства Российской Федерации и Корпорации МСП.

Согласно информации издания ТАСС, офсетные договоры стали для госпредприятий возможностью обеспечить долгосрочные поставки требуемых товаров отечественного производства надлежащего качества в необходимых объемах. Этими данными поделился Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

«Одновременно малый и средний бизнес получает дополнительный стимул инвестировать в развитие своего производства, имея долгосрочные контракты и понятные горизонты планирования», — сообщил он.

Первый офсетный договор на сумму 120 млн рублей был подписан ООО «Автодор — Платные Дороги». В Московской области откроется производство импортозамещенных транспондеров для бесконтактной оплаты проезда по платным автотрассам.

Самым крупным офсетным соглашением на сумму 2,4 млрд рублей является договор группы «Интер РАО» с МСП-поставщиком. В Тульской области в рамках этого договора будет производиться огнестойкое турбинное масло, поставки которого заменят продукцию из Соединенных Штатов и Великобритании.

Компания «Росгео» заключила офсетный договор на пятилетний срок, обеспечивающий поставку бурильных труб, производство которых будет размещено в Оренбургской области. Ранее поставки труб осуществлялись из Китая, Канады и Швеции.

РЖД заключили офсетный договор на сумму 99,5 млн рублей сроком на два года. В соответствии с условиями соглашения будет обеспечена поставка средств малой механизации, которые будут производить в Челябинской области.

В настоящее время при содействии Корпорации МСП уже утвердили 10 подобных программ; заказчики планируют запуск еще более 20 «офсетов». На цифровую платформу МСП.РФ поступило свыше 130 заявок от представителей бизнеса, которые выразили желание принять участие в «выращивании».

Инициативы, ставшие первым шагом в реализации программ «выращивания», подтверждают возможность использования офсетных договоров в соответствии с 223-ФЗ. Они вступили в силу в прошлом году, 12 ноября, в по инициативе Минэкономразвития.

Офсетное соглашение — это договор, в рамках которого предприятие МСП инвестирует собственные или кредитные средства в свое действующее или новое производство. При этом заказчик обязуется в течение определенного времени совершать у него закупки продукции или заказывать услуги в определенном объеме. Корпорация МСП выступает в роли оператора данной программы.

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