В Корпорации МСП объяснили, как «офсеты» стимулируют развитие импортозамещения в РФ

Офсетное соглашение — это договор, в рамках которого предприятие МСП инвестирует собственные или кредитные средства в свое действующее или новое производство. При этом заказчик обязуется в течение определенного времени совершать у него закупки продукции или заказывать услуги в определенном объеме. Корпорация МСП выступает в роли оператора данной программы.