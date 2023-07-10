В Башкирии водолазы достали из воды тела двух подростков

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
В Учалинском районе погиб 14-летний мальчик во время купания в Уразовском карьере. По информации МЧС РБ, пляж был не оборудован для купания.
— Водолазы ДПК г. Учалы извлекли погибшего ребенка, — сообщили в МЧС РБ.
Причина трагедии устанавливается, ведутся оперативно-следственные мероприятия.
Уже в Караидельском районе в реке Бадки погибла 14-летняя девочка. По информации МЧС РБ, школьница ушла под воду и не вынырнула. Позже ее тело нашли водолазы. Подробности трагедии также устанавливаются.