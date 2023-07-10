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В Башкирии водолазы достали из воды тела двух подростков

10 июля 2023, 18:37
Фото: 1MI
Две трагедии произошли сегодня, 10 июля, в Учалинском и Караидельском районах.

В Учалинском районе погиб 14-летний мальчик во время купания в Уразовском карьере. По информации МЧС РБ, пляж был не оборудован для купания.

— Водолазы ДПК г. Учалы извлекли погибшего ребенка, — сообщили в МЧС РБ.

Причина трагедии устанавливается, ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Уже в Караидельском районе в реке Бадки погибла 14-летняя девочка. По информации МЧС РБ, школьница ушла под воду и не вынырнула. Позже ее тело нашли водолазы. Подробности трагедии также устанавливаются.

#Элина Сайфранова
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