Уфимские студенты разработали компактный GPS-трекер

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Оно предназначено для отслеживания местоположения человека, контроля сотрудников и ценных грузов и отличается от аналогов миниатюрными габаритами и пониженной энергоемкостью.
Размер и вес устройства позволяет без труда носить его с собой в кармане или сумке. GPS-трекер подходит для обеспечения безопасности маленьких детей, пожилых членов семьи, туристов и охотников, а также для контроля работы персонала. В отличие от других известных трекеров, датчик может длительное время работать на небольшом аккумуляторе, так как использует технологию NB-IoT МТС. Трекер был разработан с помощью комплектов оборудования Development Kit, переданных МТС в рамках сотрудничества с УУНиТ.
В специальном приложении пользователи могут дополнительно настроить геозоны, чтобы отслеживать местоположение трекера с максимальной точностью. Устройство отправляет оповещение через телеграм-бот о выходе объекта за пределы предварительно очерченной зоны, а также об опасных и аварийных ситуациях. Так, например, пользователь получит уведомление в Telegram, если ребенок покинет детскую площадку или курьер уйдет с маршрута по личным делам. Кроме того, трекер способен выявить падение или удар объекта и уведомить об этом пользователя.