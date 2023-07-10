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Уфимские студенты разработали компактный GPS-трекер

10 июля 2023, 07:30
Фото: МТС
Устройство создано студентом второго курса кафедры инфокоммуникационных технологий и наноэлектроники физико-технического института УУНиТ при помощи предоставленных МТС комплектов оборудования.

Оно предназначено для отслеживания местоположения человека, контроля сотрудников и ценных грузов и отличается от аналогов миниатюрными габаритами и пониженной энергоемкостью.

Размер и вес устройства позволяет без труда носить его с собой в кармане или сумке. GPS-трекер подходит для обеспечения безопасности маленьких детей, пожилых членов семьи, туристов и охотников, а также для контроля работы персонала. В отличие от других известных трекеров, датчик может длительное время работать на небольшом аккумуляторе, так как использует технологию NB-IoT МТС. Трекер был разработан с помощью комплектов оборудования Development Kit, переданных МТС в рамках сотрудничества с УУНиТ.

Фото: МТС

В специальном приложении пользователи могут дополнительно настроить геозоны, чтобы отслеживать местоположение трекера с максимальной точностью. Устройство отправляет оповещение через телеграм-бот о выходе объекта за пределы предварительно очерченной зоны, а также об опасных и аварийных ситуациях. Так, например, пользователь получит уведомление в Telegram, если ребенок покинет детскую площадку или курьер уйдет с маршрута по личным делам. Кроме того, трекер способен выявить падение или удар объекта и уведомить об этом пользователя.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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