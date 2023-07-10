Уфимские студенты разработали компактный GPS-трекер

Размер и вес устройства позволяет без труда носить его с собой в кармане или сумке. GPS-трекер подходит для обеспечения безопасности маленьких детей, пожилых членов семьи, туристов и охотников, а также для контроля работы персонала. В отличие от других известных трекеров, датчик может длительное время работать на небольшом аккумуляторе, так как использует технологию NB-IoT МТС. Трекер был разработан с помощью комплектов оборудования Development Kit, переданных МТС в рамках сотрудничества с УУНиТ.