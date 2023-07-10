«Свыше 1500»: медики сделали заявление на фоне аномальной жары в Уфе

Известно, что чаще всего обращались за медпомощью жители с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами. В то же время в зоне риска в эти дни находятся пожилые люди, беременные, дети и граждане с избыточным весом и эндокринными нарушениями.