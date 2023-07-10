«Свыше 1500»: медики сделали заявление на фоне аномальной жары в Уфе

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Стало известно, что сегодня, 10 июля, только за первую половину дня на подстанции скорой помощи поступило более 1 500 звонков от уфимцев. Как отмечает глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, количество обращений выросло из-за аномальной жары, которая сегодня накрыла столицу и районы республики.
Для сравнения в пресс-службе Минздрава Башкирии Mkset сообщили, что только в субботу за целый день поступило 1 309 вызовов.
Известно, что чаще всего обращались за медпомощью жители с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами. В то же время в зоне риска в эти дни находятся пожилые люди, беременные, дети и граждане с избыточным весом и эндокринными нарушениями.
О том, каких правил рекомендуется придерживаться в жаркую погоду Mkset рассказывал здесь.