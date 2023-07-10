mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Изображение материала

«Свыше 1500»: медики сделали заявление на фоне аномальной жары в Уфе

10 июля 2023, 11:23
Фото: 1MI
Сегодня Уфу и Башкирию накрыла аномальная жара, температура воздуха в некоторых районах достигает +45 градусов. На фоне происходящего медики рассказали, сколько горожан уже обратились за медицинской помощью.

Стало известно, что сегодня, 10 июля, только за первую половину дня на подстанции скорой помощи поступило более 1 500 звонков от уфимцев. Как отмечает глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, количество обращений выросло из-за аномальной жары, которая сегодня накрыла столицу и районы республики.

Для сравнения в пресс-службе Минздрава Башкирии Mkset сообщили, что только в субботу за целый день поступило 1 309 вызовов.

Известно, что чаще всего обращались за медпомощью жители с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами. В то же время в зоне риска в эти дни находятся пожилые люди, беременные, дети и граждане с избыточным весом и эндокринными нарушениями.

О том, каких правил рекомендуется придерживаться в жаркую погоду Mkset рассказывал здесь.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Аномальная жара#Жара
Подпишитесь
«Король» СНТ и спец по отдыху: кто содержит пляж в Уфе, где создает вип-отдых Машко
Сегодня, 11:35
«Делают, что хотят»: уфимцы сообщили о мародерах из-за стройки Восточного выезда
Сегодня, 12:46
Крупный лесной пожар в Башкирии: что о нем известно и что происходит сейчас
Сегодня, 10:09
Башкирию накрыла 40-градусная жара: 10 правил, помогающие выжить в аномальное пекло
Сегодня, 08:16
«Новые люди» представили кандидатов на выборы в Башкортостане
Сегодня, 06:10