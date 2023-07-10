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Posted 10 июля 2023, 07:17

Published 10 июля 2023, 07:17

Modified 10 июля 2023, 07:19

Updated 10 июля 2023, 07:19

Сотудники Башавтотранса оправятся под суд за взятки от водителей

Сотудники Башавтотранса оправятся под суд за взятки от водителей

10 июля 2023, 07:17
Фото: 1MI
Двое сотрудников компании в течение двух лет получали взятки от водителей за покровительство по службе и более выгодные условия работы, сообщает пресс-служба регионального СК

Как установлено следствием, в период с 2021 по 2022 водители автобусов передавали двум сотрудникам «Башавтотранс» денежные суммы в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Те же за вознаграждение предоставляли водителям более выгодные условия по временир рабогты и маршрутам, а также покровительствовали тем по службе. В частности, водители не привлекались к дисциплинарной ответственности в случае допущения нарушений условий трудового договора. Суммарно за указанный период обвиняемые получили порядка 100 тыс. рублей.

Факты преступной деятельности были выявлены в ходе совместной работы следователей СКР и оперативников МВД по РБ. Обвиняемые признали вину. Уголовные дела направлены в суд, где их рассмотрят по существу.

В пресс-службе ведомства также отмечают, что уголовные дела по аналогичным фактам получения взятки двумя другими начальниками автоколонн на данный момент находятся в производстве.

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#Азамат Нухов#Общество#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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