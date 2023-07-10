Сотудники Башавтотранса оправятся под суд за взятки от водителей

Posted 10 июля 2023, 07:17
Published 10 июля 2023, 07:17
Modified 10 июля 2023, 07:19
Updated 10 июля 2023, 07:19
Как установлено следствием, в период с 2021 по 2022 водители автобусов передавали двум сотрудникам «Башавтотранс» денежные суммы в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Те же за вознаграждение предоставляли водителям более выгодные условия по временир рабогты и маршрутам, а также покровительствовали тем по службе. В частности, водители не привлекались к дисциплинарной ответственности в случае допущения нарушений условий трудового договора. Суммарно за указанный период обвиняемые получили порядка 100 тыс. рублей.
Факты преступной деятельности были выявлены в ходе совместной работы следователей СКР и оперативников МВД по РБ. Обвиняемые признали вину. Уголовные дела направлены в суд, где их рассмотрят по существу.
В пресс-службе ведомства также отмечают, что уголовные дела по аналогичным фактам получения взятки двумя другими начальниками автоколонн на данный момент находятся в производстве.