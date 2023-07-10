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«Речи быть не может»: представители курорта о скандале на озерах в Соль-Илецке

10 июля 2023, 07:08
Фото: 1MI
Ранее туристы, отдыхающие на соленых озерах в Соль-Илецке, возмутились адской очередью на входе на территорию курорта. По их словам, на курорте в очередной раз сломались терминалы для оплаты входа

В ООО «Соленые озера» подтвердили неприятный инцидент, произошедший на курорте в Соль-Илецке. Как сообщили Mkset в компании, утром 9 июля «случился получасовой программный сбой в работе системы турникетов, однако при этом работали автокассы».

В компании решили обилеченных людей пропускать через калитки.

— Большое скопление народа объясняется не «многочасовым ожиданием», а тем, что более 20 тысяч отдыхающих приехали на курорт в воскресенье, — объяснили представители курорта.

В компании также отметили, что стоимость входного билета на курорт «Солёные озёра» не зависит от дня недели и остается неизменной — 350 рублей. Цена парковки для легкового автомобиля также фиксированная и составляет 350 рублей.

Кроме этого, в компании отрицают отсутствие воды на территории курорта 4 июля.

— Администрация курорта постоянно контролирует работу входных и инженерных систем на территории «Солёных озёр» и речи о самоустранении быть не может, — добавили в компании.

Ранее очевидцы сообщили, что из-за аномальной жары перед открытием курорта образовалась огромная пробка, а люди буквально атаковали закрытые ворота территории с озерами. Отдыхающие также пожаловались на неработающие терминалы, через которые они пытались оплатить вход на озера. Отдыхающие также пожаловались на отсутствие воды на территории курорта 4 июля, добавив, что администрация курорта якобы проигнорировала неприятную ситуацию.

#Валерия Панаева
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