«Речи быть не может»: представители курорта о скандале на озерах в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В ООО «Соленые озера» подтвердили неприятный инцидент, произошедший на курорте в Соль-Илецке. Как сообщили Mkset в компании, утром 9 июля «случился получасовой программный сбой в работе системы турникетов, однако при этом работали автокассы».
В компании решили обилеченных людей пропускать через калитки.
— Большое скопление народа объясняется не «многочасовым ожиданием», а тем, что более 20 тысяч отдыхающих приехали на курорт в воскресенье, — объяснили представители курорта.
В компании также отметили, что стоимость входного билета на курорт «Солёные озёра» не зависит от дня недели и остается неизменной — 350 рублей. Цена парковки для легкового автомобиля также фиксированная и составляет 350 рублей.
Кроме этого, в компании отрицают отсутствие воды на территории курорта 4 июля.
— Администрация курорта постоянно контролирует работу входных и инженерных систем на территории «Солёных озёр» и речи о самоустранении быть не может, — добавили в компании.
Ранее очевидцы сообщили, что из-за аномальной жары перед открытием курорта образовалась огромная пробка, а люди буквально атаковали закрытые ворота территории с озерами. Отдыхающие также пожаловались на неработающие терминалы, через которые они пытались оплатить вход на озера. Отдыхающие также пожаловались на отсутствие воды на территории курорта 4 июля, добавив, что администрация курорта якобы проигнорировала неприятную ситуацию.