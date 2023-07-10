Психологи не советуют нежиться в кровати после звонка будильника

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
У молодых людей во время перестройки биоритмов и изменения привычного распорядка дня нередко появляется привычка пробуждаться, не спеша. Кроме того, они уверены, что просыпаться таким образом — полезно. Но врачи с этим не согласны: они утверждают, что такие «досыпания» наносят организму вред, рассказала психолог в интервью NEWS.ru.
Выспаться за такое время полноценно — не получится. Тем не менее, дезориентированный мозг, которому дали установку на дополнительный сон, дает в свою очередь команду на выработку мелатонина — гормона сна. Это становится причиной чувства усталости и сонливости после подъема, объяснила Полина.
Психолог посоветовала ставить будильник непосредственно на то время, в которое нужно подняться с постели, и вставать по первому его сигналу. Также эксперт порекомендовала определить необходимую вам продолжительность сна. У разных людей она варьируется, составляя в среднем 6–8 часов.