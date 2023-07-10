Психологи не советуют нежиться в кровати после звонка будильника

У молодых людей во время перестройки биоритмов и изменения привычного распорядка дня нередко появляется привычка пробуждаться, не спеша. Кроме того, они уверены, что просыпаться таким образом — полезно. Но врачи с этим не согласны: они утверждают, что такие «досыпания» наносят организму вред, рассказала психолог в интервью NEWS.ru.