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Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Психологи не советуют нежиться в кровати после звонка будильника

10 июля 2023, 17:03
По мнению Анжелики Полиной — психолога, доцента кафедры психологического консультирования факультета психологии Госуниверситета просвещения, привычка ставить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения является вредной, так как утренние «досыпания» могут нанести здоровью вред.

У молодых людей во время перестройки биоритмов и изменения привычного распорядка дня нередко появляется привычка пробуждаться, не спеша. Кроме того, они уверены, что просыпаться таким образом — полезно. Но врачи с этим не согласны: они утверждают, что такие «досыпания» наносят организму вред, рассказала психолог в интервью NEWS.ru.

Выспаться за такое время полноценно — не получится. Тем не менее, дезориентированный мозг, которому дали установку на дополнительный сон, дает в свою очередь команду на выработку мелатонина — гормона сна. Это становится причиной чувства усталости и сонливости после подъема, объяснила Полина.

Психолог посоветовала ставить будильник непосредственно на то время, в которое нужно подняться с постели, и вставать по первому его сигналу. Также эксперт порекомендовала определить необходимую вам продолжительность сна. У разных людей она варьируется, составляя в среднем 6–8 часов.

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