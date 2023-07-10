Оргкомитет премии «КонТЭКст» заявил о продлении сроков подачи проектов до 30 августа

В текущем году критерии оценки коммуникационной деятельности компаний были изменены. Оценка будет производиться по дополнительным параметрам, главные из которых: влияние на результаты экономической деятельности предприятия, информационная активность, скорость и полнота данных, предоставляемых в СМИ, каналы Telegram и соцсети, а также профессионализм в области коммуникаций со СМИ и блогерами.