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Оргкомитет премии «КонТЭКст» заявил о продлении сроков подачи проектов до 30 августа

10 июля 2023, 14:43
Фото: пресс-центр премии «КонТЭКст»
В оргкомитете «КонТЭКста» объявили о продлении до 30 августа 2023 года срока подачи конкурсных заявок на лучший коммуникационный проект в отрасли топливно-энергетического комплекса и промышленности. Лауреатам вручат награды в октябре 2023 года.

Конкурс проходит при поддержке госведомств, профессиональных и деловых структур, а также крупных промышленных и ТЭК-ассоциаций уже в течение четырнадцати лет подряд. В роли информационных партнеров мероприятия выступают НиК и 1MI.

Целью премии является содействие развитию коммуникаций в сферах промышленности и энергетики, а также успешному осуществлению стратегических целей в отраслях экономики и энергетики Российской Федерации. Среди участников конкурса — компании промышленного блока и энергетического машиностроения; предприятия ТЭК, атомной и других отраслей. Об этом информирует gorod55.ru.

В текущем году критерии оценки коммуникационной деятельности компаний были изменены. Оценка будет производиться по дополнительным параметрам, главные из которых: влияние на результаты экономической деятельности предприятия, информационная активность, скорость и полнота данных, предоставляемых в СМИ, каналы Telegram и соцсети, а также профессионализм в области коммуникаций со СМИ и блогерами.

Накануне церемонии награждения лауреатов состоится день открытых презентаций, пополнивших шорт-лист конкурса. За лучшую презентацию предусмотрен отдельный приз.

С целью поддержки самых талантливых журналистов, посвящающих свои материалы вопросам развития топливно-энергетического комплекса и промышленности, в рамках премии «КонТЭКст» по традиции проводится еще один конкурс. В нем участвуют сотрудники федеральных, региональных и отраслевых СМИ.

В жюри конкурса входят ведущие эксперты PR-сообщества и массмедиа, журналисты, представители пресс-служб, госпредприятий и бизнес-структур, а также сотрудники общественных организаций и государственных ведомств.

Участниками конкурса за всю историю его существования стали свыше 500 компаний. Подать заявку и заполнить регистрационную форму можно на сайте премии: https://konkurs-tek.ru. Кроме того, заявки принимаются на адрес оргкомитета по электронной почте: [email protected].

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