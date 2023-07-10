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Новый антирекорд установили в Башкирии

10 июля 2023, 03:39
Фото: 1MI

Глава ГИБДД Башкирии раскрыли число пьяных водителей, задержанных в выходные

Многие водители, севшие за руль в нетрезвом виде, были задержаны повторно, сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов

Так, за минувшие выходные на дорогах республики было задержано 67 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что шесть человек из были пойманы на нетрезвом вождении повторно.

Напомним, что в эти выходные в Башкирии прошли масштабные профилактические мероприятия. Как отметили в пресс-службе регионального Минтранса, проверки на дорогах республики в эти выходные пройдут с использованием передвижных комплексов фото- и видеофиксации.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Автомобиль#Дороги#Общество
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