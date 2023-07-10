Новый антирекорд установили в Башкирии

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Так, за минувшие выходные на дорогах республики было задержано 67 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что шесть человек из были пойманы на нетрезвом вождении повторно.
Напомним, что в эти выходные в Башкирии прошли масштабные профилактические мероприятия. Как отметили в пресс-службе регионального Минтранса, проверки на дорогах республики в эти выходные пройдут с использованием передвижных комплексов фото- и видеофиксации.