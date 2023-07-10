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«Новые люди» представили кандидатов на выборы в Башкортостане

10 июля 2023, 06:10
Фото: пресс-служба партии "Новые люди"
Партия «Новые люди» выдвинула своих кандидатов на выборы Курултай Республики Башкортостан. Список возглавит депутат Госдумы Амир Хамитов.

Также в него войдут руководитель регионального отделения «Новых людей» Руслан Давлетшин и председатель совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества Зульфия Гайсина.

«Всего мы выдвинули более 150 кандидатов, они будут работать на всей территории региона. Это молодые и перспективные политики, заряженные на победу», — подчеркнул Амир Хамитов во время выдвижения.

Выборы пройдут 10 сентября, в единый день голосования. Всего в республике состоится 776 кампаний разного уровня.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

«Мы собрали сильную команду. Это люди, за плечами которых уже есть общественные, благотворительные, экологические и другие проекты. Победа в выборах поможет им масштабировать эту работу и помогать большему количеству людей. Наши кандидаты будут поддерживать друг друга во время работы в каждом районе Башкортостана», — отметил Руслан Давлетшин.

Во время выдвижения кандидаты не только познакомились друг с другом, но и изучили разные аспекты избирательной кампании, связанные с оформлением документов и правилами агитации.

Основная идея, с которой идут на выборы «Новые люди», — повышение уровня жизни жителей Башкортостана. Добиться этого партия предлагает за счёт поддержки местных производителей и их выхода на федеральные рынки. Отдельное направление — помощь аграрному сектору. Ему для развития требуются долгосрочные доступные кредиты и гранты.

Уже сейчас Башкортостан — один из лидеров по развитию малого и среднего бизнеса. «Новые люди» предлагают развивать этот тренд, который в перспективе поможет создать десятки тысяч новых рабочих мест с достойной зарплатой.

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