«Новые люди» представили кандидатов на выборы в Башкортостане

«Мы собрали сильную команду. Это люди, за плечами которых уже есть общественные, благотворительные, экологические и другие проекты. Победа в выборах поможет им масштабировать эту работу и помогать большему количеству людей. Наши кандидаты будут поддерживать друг друга во время работы в каждом районе Башкортостана», — отметил Руслан Давлетшин.