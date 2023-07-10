«Король» СНТ и спец по отдыху: кто содержит пляж в Уфе, где создает вип-отдых Машко

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Многие демчане уже который год высказывают недовольства по поводу платного входа на пляж популярного среди местных жителей Демского карьера. Известно, что текущий арендатор последний год дорабатывает на месте пляжа, а в следующем году здесь должна появиться целая «резиденция» отдыха, созданная уфимской светской львицей Евгенией Машко. Ну, а пока вход в облагороженную зону пляжа стоит 100 рублей с человека и 200 рублей за въезд на авто. После оплаты отдыхающим выдают чек (правда, со слов местных жителей, не всегда) — на нем указано, что деньги «собирает» некий предприниматель Андрей Никитин.
По данным системы «Спарк», основная деятельность Никитина — услуги по доставке продуктов питания, а также прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, прокат одежды, «прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств», а также деятельность парков культуры и отдыха и пляжей. ИП, судя по данным системы, было зарегистрировано в мае этого года. Среди прочего Андрей Никитин указан председателем правления в нескольких уфимских садовых объединениях — например, в ДНП «Нижегородка стайл», СНТ «Орбита». Также Никитин указан как бывший председатель ДНТ «Автомобилист», ДНТ «Лесная поляна» и ТСН «Орфей». Вместе с этим Никитин являлся совладельцем в ныне ликвидированных компаниях — ООО «Берингинвест», занимавшееся туристическими услугами, и ООО Управляющая строительная компания «Земли Урала».
Не обошелся бизнес Никитина и без судов — в 2020 году приставы взыскали с него имущества на 11,4 млн рублей. Кроме этого у предпринимателя имелась задолженность на 2,8 млн рублей.
Напомним, ранее на озере в Деме, где бизнесвумен Машко планирует создать вип-отдых, запретили купание. Тогда власти сообщили, что «пляж пока не открыт в связи со сменой арендатора, но, несмотря на это, там дежурят спасатели, так как вероятность того, что люди по привычке будут ходить и купаться, велика». Стоит отметить, что в 2021 году спасатели сообщали о том, что озеро не просто так называется Глубоким, а вход в воду с резкими обрывами вглубь и правда не соответствует нормам.