«Король» СНТ и спец по отдыху: кто содержит пляж в Уфе, где создает вип-отдых Машко

Напомним, ранее на озере в Деме, где бизнесвумен Машко планирует создать вип-отдых, запретили купание. Тогда власти сообщили, что «пляж пока не открыт в связи со сменой арендатора, но, несмотря на это, там дежурят спасатели, так как вероятность того, что люди по привычке будут ходить и купаться, велика». Стоит отметить, что в 2021 году спасатели сообщали о том, что озеро не просто так называется Глубоким, а вход в воду с резкими обрывами вглубь и правда не соответствует нормам.