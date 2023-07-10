mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Изображение материала

«Король» СНТ и спец по отдыху: кто содержит пляж в Уфе, где создает вип-отдых Машко

10 июля 2023, 11:35
Фото: mkset.ru
В настоящее время на пляже озера Глубокое в Демском районе Уфы идет смена арендатора — к следующему году здесь должен появиться целый круглогодичный центр отдыха люкс-класса Millenium Park Resort. Mkset изучил, кто сейчас собирает деньги с отдыхающих и содержит пляж

Многие демчане уже который год высказывают недовольства по поводу платного входа на пляж популярного среди местных жителей Демского карьера. Известно, что текущий арендатор последний год дорабатывает на месте пляжа, а в следующем году здесь должна появиться целая «резиденция» отдыха, созданная уфимской светской львицей Евгенией Машко. Ну, а пока вход в облагороженную зону пляжа стоит 100 рублей с человека и 200 рублей за въезд на авто. После оплаты отдыхающим выдают чек (правда, со слов местных жителей, не всегда) — на нем указано, что деньги «собирает» некий предприниматель Андрей Никитин.

По данным системы «Спарк», основная деятельность Никитина — услуги по доставке продуктов питания, а также прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, прокат одежды, «прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств», а также деятельность парков культуры и отдыха и пляжей. ИП, судя по данным системы, было зарегистрировано в мае этого года. Среди прочего Андрей Никитин указан председателем правления в нескольких уфимских садовых объединениях — например, в ДНП «Нижегородка стайл», СНТ «Орбита». Также Никитин указан как бывший председатель ДНТ «Автомобилист», ДНТ «Лесная поляна» и ТСН «Орфей». Вместе с этим Никитин являлся совладельцем в ныне ликвидированных компаниях — ООО «Берингинвест», занимавшееся туристическими услугами, и ООО Управляющая строительная компания «Земли Урала».

Не обошелся бизнес Никитина и без судов — в 2020 году приставы взыскали с него имущества на 11,4 млн рублей. Кроме этого у предпринимателя имелась задолженность на 2,8 млн рублей.

Напомним, ранее на озере в Деме, где бизнесвумен Машко планирует создать вип-отдых, запретили купание. Тогда власти сообщили, что «пляж пока не открыт в связи со сменой арендатора, но, несмотря на это, там дежурят спасатели, так как вероятность того, что люди по привычке будут ходить и купаться, велика». Стоит отметить, что в 2021 году спасатели сообщали о том, что озеро не просто так называется Глубоким, а вход в воду с резкими обрывами вглубь и правда не соответствует нормам.

#Валерия Панаева
Подпишитесь
«Делают, что хотят»: уфимцы сообщили о мародерах из-за стройки Восточного выезда
Сегодня, 12:46
«Свыше 1500»: медики сделали заявление на фоне аномальной жары в Уфе
Сегодня, 11:23
Крупный лесной пожар в Башкирии: что о нем известно и что происходит сейчас
Сегодня, 10:09
Башкирию накрыла 40-градусная жара: 10 правил, помогающие выжить в аномальное пекло
Сегодня, 08:16
«Новые люди» представили кандидатов на выборы в Башкортостане
Сегодня, 06:10