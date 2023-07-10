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Группу людей с необычными флагами заметили в Башкирии

10 июля 2023, 13:14
Фото: 1MI

Очередной «марш националистов»? Необычную группу людей заметили в Башкирии

Шествие почти моментально привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов

В соцсетях появилось видео, на котором группа молодых людей под музыкальный аккомпанемент идет по улице с флагами Российской империи. Понять, в каком именно городе в Башкирии произошел инцидент, пока не представляется возможным. Некоторые источники утверждают, что это было в Уфе, другие говорят, что ситуация произошла в Кумертау.

В какой-то момент к молодым людям подъезжают два автомобиля полиции. Далее сотрудники полиции поинтересовались у молодых людей, что это за флаги и в чем смысл данного шествия.

Фото: скриншот с видео / t.me/dvachannel
— Это флаг Российской империи, вы чё? , — сказал один из участников шествия.
— Ну это империя, а у нас знаете какое сейчас государство? — ответил ему полицейский.

Полицейские попросили молодых людей свернуть и убрать флаги. Те же заявили в ответ, что такие же флаги якобы висят в Санкт-Петербурге.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, однако там от комментариев воздержались.

Отметим, что это не первый случай, когда молодых людей в Башкирии замечают за подобным активизмом. Так, в апреле этого года в центре Уфы группа молодых людей прошлась в районе Гостиного двора, выкрикивая запрещенные экстремистские лозунги. Очевидцы обратили внимание, что марш прошел очень близко к зданиям, где располагаются МВД, ФСБ и прокуратура республики.

Как сообщили позднее в пресс-службе МВД по РБ, личности выкрикивавших нацистские лозунги были установлены. В ведомстве отметили, что указанные лица какого-либо отношения к фанатскому движению или к определенной социальной группе не имеют.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Новости Башкирии#Видео#Происшествия
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