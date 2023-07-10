Группу людей с необычными флагами заметили в Башкирии

Отметим, что это не первый случай, когда молодых людей в Башкирии замечают за подобным активизмом. Так, в апреле этого года в центре Уфы группа молодых людей прошлась в районе Гостиного двора, выкрикивая запрещенные экстремистские лозунги. Очевидцы обратили внимание, что марш прошел очень близко к зданиям, где располагаются МВД, ФСБ и прокуратура республики.