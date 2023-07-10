Группу людей с необычными флагами заметили в Башкирии

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В соцсетях появилось видео, на котором группа молодых людей под музыкальный аккомпанемент идет по улице с флагами Российской империи. Понять, в каком именно городе в Башкирии произошел инцидент, пока не представляется возможным. Некоторые источники утверждают, что это было в Уфе, другие говорят, что ситуация произошла в Кумертау.
В какой-то момент к молодым людям подъезжают два автомобиля полиции. Далее сотрудники полиции поинтересовались у молодых людей, что это за флаги и в чем смысл данного шествия.
— Это флаг Российской империи, вы чё? , — сказал один из участников шествия.
— Ну это империя, а у нас знаете какое сейчас государство? — ответил ему полицейский.
Полицейские попросили молодых людей свернуть и убрать флаги. Те же заявили в ответ, что такие же флаги якобы висят в Санкт-Петербурге.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, однако там от комментариев воздержались.
Отметим, что это не первый случай, когда молодых людей в Башкирии замечают за подобным активизмом. Так, в апреле этого года в центре Уфы группа молодых людей прошлась в районе Гостиного двора, выкрикивая запрещенные экстремистские лозунги. Очевидцы обратили внимание, что марш прошел очень близко к зданиям, где располагаются МВД, ФСБ и прокуратура республики.
Как сообщили позднее в пресс-службе МВД по РБ, личности выкрикивавших нацистские лозунги были установлены. В ведомстве отметили, что указанные лица какого-либо отношения к фанатскому движению или к определенной социальной группе не имеют.