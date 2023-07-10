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Горят дома: огонь охватил населенный пункт в Башкирии

10 июля 2023, 13:31
Фото: МЧС РБ

В Башкирии в результате крупного пожара сгорело четыре жилых дома

Пожар начался сегодня, 10 июля, в селе Хамитово Абзелиловского района. Горят постройки на территории четырех участков, сообщает МЧС РБ.

В селе Хамитово Абзиловского района начался крупный пожар, в настоящий момент горят бревенчатые дома и надворные постройки на территории 4 участков. По информации пресс-службы МЧС РБ, тушение осложняет плотная застройка и порывы ветра.

Фото: БашДТП // telegram

На данный момент пожар локализован, на месте работают 7 единиц техники и более 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

— Причины пожара устанавливаются. На место направлены эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России, — добавили в МЧС РБ.

Между тем, очевидцы в социальных сетях предполагают, что пожар начался в одном из домов из-за проводки, уже после огонь быстро перекинулся на соседние дома.

Видео: БашДТП // telegram
#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Пожар#Пожар в жилом доме#Пожары#ЧП#Лето#Происшествие#Видео
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