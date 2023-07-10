Горят дома: огонь охватил населенный пункт в Башкирии

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В селе Хамитово Абзиловского района начался крупный пожар, в настоящий момент горят бревенчатые дома и надворные постройки на территории 4 участков. По информации пресс-службы МЧС РБ, тушение осложняет плотная застройка и порывы ветра.
На данный момент пожар локализован, на месте работают 7 единиц техники и более 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
— Причины пожара устанавливаются. На место направлены эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России, — добавили в МЧС РБ.
Между тем, очевидцы в социальных сетях предполагают, что пожар начался в одном из домов из-за проводки, уже после огонь быстро перекинулся на соседние дома.