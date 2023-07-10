mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Изображение материала

Крупный лесной пожар в Башкирии: что о нем известно и что происходит сейчас

10 июля 2023, 10:09
Фото: Андрей Иванюта // vk.com

Площадь крупного лесного пожара в 8 километрах от села Узян в Башкирии достигла 40 га

В Белорецком районе продолжается тушение крупного лесного пожара, который угрожал добраться до населенного пункта Узян. Рассказываем, что известно о происходящем на сегодняшний день.

Площадь лесного пожара в Узянском лесничестве Белорецкого района на данный момент составляет 40 га. К счастью, по информации МЧС РБ, угроза распространения огня на населенный пункт снята.

— Местность труднодоступная. По периметру пожара проводится опашка. До населённого пункта около 8 километров. В готовность приведен опорный пункт 28 пожарно-спасательного отряда Главного управления, — добавили в МЧС РБ.
Фото: МЧС РБ

На данный момент к тушению привлечено 45 человек и 13 единиц техники, в числе которых бульдозеры и вертолет. Последний за два дня тушения пожара, по данным МЧС, совершил 30 сбросов воды объемом 105 тонн. Работы по тушению продолжаются.

Видео: МЧС РБ

Как сообщает глава Белорецкого района Андрей Иванюта, из-за труднодоступной местности локализовать пожар спасатели не могут с конца прошлой недели. Чиновник также отмечает, что к тушению был привлечен вертолет, который ежедневно сбрасывает на горящий лес воды из Узянского водохранилища.

— Производится опашка. Угрозы ближайшим населённым пунктам нет. Привлечена пожарная техника из Тирляна, Авзяна, Инзера, Белорецка. Приехали помогать представители МЧС и госкомитета РБ по ЧС. Руководитель тушения — представитель Минлесхоза РБ. Помогают в тушении и местные жители, — добавил Иванюта.
Фото: Андрей Иванюта // vk.com

В селе Узян создан штаб для решения оперативных вопросов, в числе которых, со слов главы района, привлечение к тушению волонтеров.

Напомним, что предполагаемой причиной пожара власти называют грозовой разряд. Так, 9 июля МЧС РБ сообщали, что площадь пожара в Узянском лесничестве составляет 21 га. Сохранялась угроза распространения пожара в сторону населенного пункта Узян — до села оставалось коло 10 километров.

#Новости Башкирии#Пожар#Лесные пожары#Элина Сайфранова#Видео
Подпишитесь
«Король» СНТ и спец по отдыху: кто содержит пляж в Уфе, где создает вип-отдых Машко
Сегодня, 11:35
«Делают, что хотят»: уфимцы сообщили о мародерах из-за стройки Восточного выезда
Сегодня, 12:46
«Свыше 1500»: медики сделали заявление на фоне аномальной жары в Уфе
Сегодня, 11:23
Башкирию накрыла 40-градусная жара: 10 правил, помогающие выжить в аномальное пекло
Сегодня, 08:16
«Новые люди» представили кандидатов на выборы в Башкортостане
Сегодня, 06:10