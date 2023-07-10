Крупный лесной пожар в Башкирии: что о нем известно и что происходит сейчас

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Площадь лесного пожара в Узянском лесничестве Белорецкого района на данный момент составляет 40 га. К счастью, по информации МЧС РБ, угроза распространения огня на населенный пункт снята.
— Местность труднодоступная. По периметру пожара проводится опашка. До населённого пункта около 8 километров. В готовность приведен опорный пункт 28 пожарно-спасательного отряда Главного управления, — добавили в МЧС РБ.
На данный момент к тушению привлечено 45 человек и 13 единиц техники, в числе которых бульдозеры и вертолет. Последний за два дня тушения пожара, по данным МЧС, совершил 30 сбросов воды объемом 105 тонн. Работы по тушению продолжаются.
Как сообщает глава Белорецкого района Андрей Иванюта, из-за труднодоступной местности локализовать пожар спасатели не могут с конца прошлой недели. Чиновник также отмечает, что к тушению был привлечен вертолет, который ежедневно сбрасывает на горящий лес воды из Узянского водохранилища.
— Производится опашка. Угрозы ближайшим населённым пунктам нет. Привлечена пожарная техника из Тирляна, Авзяна, Инзера, Белорецка. Приехали помогать представители МЧС и госкомитета РБ по ЧС. Руководитель тушения — представитель Минлесхоза РБ. Помогают в тушении и местные жители, — добавил Иванюта.
В селе Узян создан штаб для решения оперативных вопросов, в числе которых, со слов главы района, привлечение к тушению волонтеров.
Напомним, что предполагаемой причиной пожара власти называют грозовой разряд. Так, 9 июля МЧС РБ сообщали, что площадь пожара в Узянском лесничестве составляет 21 га. Сохранялась угроза распространения пожара в сторону населенного пункта Узян — до села оставалось коло 10 километров.