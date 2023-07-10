Крупный лесной пожар в Башкирии: что о нем известно и что происходит сейчас

На данный момент к тушению привлечено 45 человек и 13 единиц техники, в числе которых бульдозеры и вертолет. Последний за два дня тушения пожара, по данным МЧС, совершил 30 сбросов воды объемом 105 тонн. Работы по тушению продолжаются.