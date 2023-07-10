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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

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Что делают власти Уфы для борьбы с аномальной жарой

10 июля 2023, 11:58
Фото: Город Уфа // telegram

В Уфе коммунальные службы проводят аэрацию улиц

Температура воздуха сегодня в Уфе и в Башкирии, согласно прогнозу синоптиков, поднимется до +39 градусов.

Сегодня, 10 июля, в Уфе работают поливомоечные машины, струи которых направлены вверх. Как уточнили в мэрии, делается это с целью аэрации, что позволяет снизить деформацию дорожного полотна и охладить воздух.

Фото: Город Уфа // telegram

В то же время коммунальные службы осуществляют регулярный полив зеленых насаждений в городе.

Напомним, что только за первую половину дня из-за аномальной жары в Уфе на подстанции скорой помощи поступило более 1 500 звонков от горожан. По информации министра здравоохранения РБ, чаще всего обращались за медпомощью жители с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами. В то же время в зоне риска в эти дни находятся пожилые люди, беременные, дети и граждане с избыточным весом и эндокринными нарушениями.

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#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Аномальная жара#Лето#Жара
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