Что делают власти Уфы для борьбы с аномальной жарой

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Сегодня, 10 июля, в Уфе работают поливомоечные машины, струи которых направлены вверх. Как уточнили в мэрии, делается это с целью аэрации, что позволяет снизить деформацию дорожного полотна и охладить воздух.
В то же время коммунальные службы осуществляют регулярный полив зеленых насаждений в городе.
Напомним, что только за первую половину дня из-за аномальной жары в Уфе на подстанции скорой помощи поступило более 1 500 звонков от горожан. По информации министра здравоохранения РБ, чаще всего обращались за медпомощью жители с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами. В то же время в зоне риска в эти дни находятся пожилые люди, беременные, дети и граждане с избыточным весом и эндокринными нарушениями.