Аномальная жара, купный лесной пожар в 8 км от села и мародеры в СНТ

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
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Updated Сегодня, 16:14
Сегодня Уфу и Башкирию накрыла аномальная жара, температура воздуха в некоторых районах достигает +45 градусов. В региональном Роспотребнадзоре, в свою очередь, напоминают о том, что повышенная температура воздуха, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей. Больше остальных этому подвержены дети и пожилые граждане.
Так, только за первую половину дня на подстанции скорой помощи поступило более 1 500 звонков от уфимцев. Как отмечает глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, количество обращений выросло из-за аномальной жары, которая сегодня накрыла столицу и районы республики.
В Белорецком районе продолжается тушение крупного лесного пожара в Узянском лесничестве Белорецкого района, на данный момент его площадь составляет 40 га. К счастью, по информации МЧС РБ, угроза распространения огня на населенный пункт снята. К тушению привлечено 45 человек и 13 единиц техники, в числе которых бульдозеры и вертолет. Последний за два дня тушения пожара, по данным МЧС, совершил 30 сбросов воды объемом 105 тонн. Работы по тушению продолжаются.
Между тем, в селе Хамитово Абзиловского района начался крупный пожар, в настоящий момент горят бревенчатые дома и надворные постройки на территории 4 участков. По информации пресс-службы МЧС РБ, тушение осложняет плотная застройка и порывы ветра. На данный момент пожар локализован, на месте работают 7 единиц техники и более 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
Жители СНТ «Ягодка» пожаловались на мародеров из-за стройки Восточного выезда в Уфе. Дело в том, что для строительства объекта было снесено несколько участков, однако полноценно после этого СНТ не огородили. Из-за сложившейся ситуации спокойно проводить время на собственном участке невозможно, так как «воры беспрепятственно проходят на территорию СНТ и делают всё, что хотят». Некоторые дома грабят уже по второму и третьему кругу.