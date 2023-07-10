Аномальная жара, купный лесной пожар в 8 км от села и мародеры в СНТ

Жители СНТ «Ягодка» пожаловались на мародеров из-за стройки Восточного выезда в Уфе. Дело в том, что для строительства объекта было снесено несколько участков, однако полноценно после этого СНТ не огородили. Из-за сложившейся ситуации спокойно проводить время на собственном участке невозможно, так как «воры беспрепятственно проходят на территорию СНТ и делают всё, что хотят». Некоторые дома грабят уже по второму и третьему кругу.