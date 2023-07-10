6-летний подросток умер на пляже в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
По данным портала, подросток умер в пятницу, 7 июля. В тот день он участвовал в спарринге, который был организован как любительские соревнования, как указано на портале 161.ru.
После снятия перчаток, подросток потерял сознание и упал. Медики были вызваны на место происшествия, но не смогли спасти парня, пишет rtvi.com.
Причина смерти пока неизвестна, и тело подростка было отправлено на экспертизу. Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области сообщило порталу 161.ru, что ведется проверка происшествия, и назначено проведение судебно-медицинского исследования.