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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

6-летний подросток умер на пляже в Ростовской области

10 июля 2023, 08:05
Во время отдыха на городском пляже в Азове, Ростовской области, 16-летний подросток скончался.

По данным портала, подросток умер в пятницу, 7 июля. В тот день он участвовал в спарринге, который был организован как любительские соревнования, как указано на портале 161.ru.

После снятия перчаток, подросток потерял сознание и упал. Медики были вызваны на место происшествия, но не смогли спасти парня, пишет rtvi.com.

Причина смерти пока неизвестна, и тело подростка было отправлено на экспертизу. Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области сообщило порталу 161.ru, что ведется проверка происшествия, и назначено проведение судебно-медицинского исследования.

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