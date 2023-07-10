40-градусную жару в Уфе сменил дождь с грозой

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Сегодня, 10 июля, жителей Башкирии поразила аномальная жара, столбик термометра в некоторых районах достигал +45 градусов, не исключение и столица республики. Более 1 500 вызовов за первую половину дня поступили на подстанции скорой помощи, власти горда для минимизации последствий жаркой погоды проводили аэрацию.
К вечеру же на смену палящему солнцу пришел дождь с грозой. Согласно сервису «Яндекс.погода», через Уфу пройдет небольшая туча и уже в эти минуты дождь идет в Демском районе. Однако уже к 7 часам вечера осадков в городе не ожидается.