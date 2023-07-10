40-градусную жару в Уфе сменил дождь с грозой

К вечеру же на смену палящему солнцу пришел дождь с грозой. Согласно сервису «Яндекс.погода», через Уфу пройдет небольшая туча и уже в эти минуты дождь идет в Демском районе. Однако уже к 7 часам вечера осадков в городе не ожидается.