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Published Сегодня, 13:05

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40-градусную жару в Уфе сменил дождь с грозой

10 июля 2023, 13:05
Фото: 1MI

В Уфе на смену 40-градусной жаре пришли дожди и гроза

На Уфу надвигается туча, в некоторых районах города уже идут дожди.

Сегодня, 10 июля, жителей Башкирии поразила аномальная жара, столбик термометра в некоторых районах достигал +45 градусов, не исключение и столица республики. Более 1 500 вызовов за первую половину дня поступили на подстанции скорой помощи, власти горда для минимизации последствий жаркой погоды проводили аэрацию.

К вечеру же на смену палящему солнцу пришел дождь с грозой. Согласно сервису «Яндекс.погода», через Уфу пройдет небольшая туча и уже в эти минуты дождь идет в Демском районе. Однако уже к 7 часам вечера осадков в городе не ожидается.

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#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Аномальная жара#Жара#Лето#Погода на лето#Этим летом
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