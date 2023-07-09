Здание горевшего кинотеатра «Искра» в Уфе и ТРЦ за 1 млрд рублей выставили на торги

Здание кинотеатра Искра в Уфе, где помимо самого кинотеатра есть боулинг и клуб, выставлено на торгах по банкротству. Популярный среди уфимцев кинотеатр закрылся в 2021 году на реконструкцию, однако позднее стало известно о многомиллионных долгах компании, владевшей им. И кинотеатр остался простаивать, пока 6 мая внезапно не загорелась.