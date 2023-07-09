Здание горевшего кинотеатра «Искра» в Уфе и ТРЦ за 1 млрд рублей выставили на торги

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:59
Здание кинотеатра Искра в Уфе, где помимо самого кинотеатра есть боулинг и клуб, выставлено на торгах по банкротству. Популярный среди уфимцев кинотеатр закрылся в 2021 году на реконструкцию, однако позднее стало известно о многомиллионных долгах компании, владевшей им. И кинотеатр остался простаивать, пока 6 мая внезапно не загорелась.
По предварительный данным ведомств в день пожара загорелся пристрой к зданию, где располагается кинотеатр «Искра». Помимо кинотеатра на торги выставлен ТРЦ «Июнь» на улице Комсомольской за 927,6 млн рублей, он значится как готовый бизнес.