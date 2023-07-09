В селе Федоровка открылась спортивная площадка ГТО

Posted Вчера, 09:43
Published Вчера, 09:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Пространство представляет собой территорию, оснащенную необходимым оборудованием и тренажерами. С помощью уличной площадки в селе появилась возможность привлечь детей к занятиям физической культурой и спортом на свежем воздухе круглый год.
— Мы уверены, что новая спортивная площадка станет центром здоровья, гармоничного духовного и физического развития детей и подростков, а для кого-то — первым шагом к спортивным победам, — отметил глава администрации района Венер Насретдинов.
Нацпроект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».