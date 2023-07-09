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В селе Федоровка открылась спортивная площадка ГТО

9 июля 2023, 09:43
Фото: 1MI
Новая современная площадка для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» открылась в селе Федоровка на территории школы № 2 в ходе реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Пространство представляет собой территорию, оснащенную необходимым оборудованием и тренажерами. С помощью уличной площадки в селе появилась возможность привлечь детей к занятиям физической культурой и спортом на свежем воздухе круглый год.

— Мы уверены, что новая спортивная площадка станет центром здоровья, гармоничного духовного и физического развития детей и подростков, а для кого-то — первым шагом к спортивным победам, — отметил глава администрации района Венер Насретдинов.

Нацпроект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

#Новости Башкирии#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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