В Мечетлинском районе Башкортостана благоустраивают три территории

Posted Вчера, 12:45
Published Вчера, 12:45
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Первые два объекта находятся в райцентре — селе Большеустьикинском. Это парк культуры и отдыха (автогородок) Южного микрорайона и центральная площадь на улице Ленина.
— Хорошие тротуары, по которым можно гулять в любую погоду, — мечта многих жителей Мечетлинского района Башкортостана. Поэтому каждый год в райцентре растет количество тротуаров и их протяженность, — дополнили в администрации района.
Третья территория — парк культуры и отдыха в селе Новомуслюмово. Работы на всех территориях планируют завершить к концу августа этого года.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.