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Published Вчера, 12:45

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В Мечетлинском районе Башкортостана благоустраивают три территории

9 июля 2023, 12:45
Три общественных пространства в Мечетлинском районе РБ благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщили в администрации района.

Первые два объекта находятся в райцентре — селе Большеустьикинском. Это парк культуры и отдыха (автогородок) Южного микрорайона и центральная площадь на улице Ленина.

— Хорошие тротуары, по которым можно гулять в любую погоду, — мечта многих жителей Мечетлинского района Башкортостана. Поэтому каждый год в райцентре растет количество тротуаров и их протяженность, — дополнили в администрации района.

Третья территория — парк культуры и отдыха в селе Новомуслюмово. Работы на всех территориях планируют завершить к концу августа этого года.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Новости Башкирии#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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