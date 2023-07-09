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В Башкирии по необычной причине закрыли детский оздоровительный лагерь

9 июля 2023, 04:35
Фото: 1MI

Лагерь «Росинка» в Башкирии закрыли после проверки Роспотребнадзора из-за угрозы

Роспотребнадзор приехал в ДОЛ из-за кишечной инфекции, но выявил неожиданную проблему, сообщили в ведомстве и в самом лагере 7 июля.
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Дети

В пятницу 7 июля Mkset рассказывал о том, что читательница сообщила о том, что якобы в ДОЛ «Росинка» в Краснокамском районе началась вспышка некой кишечной инфекции, однако до самого лагеря в пятницу дозвониться не удалось. В Роспотребнадзоре нам оперативно сообщили о том, что в лагере выявили единичные случаи острой кишечной инфекции, однако массовой заболеваемости нет и ситуацию в ведомстве контролируют.

Однако к вечеру пятницы и лагерь и Роспотребнадзор подробно рассказали и об эпидемиологической ситуации и о новой выявленной проблеме, из-за которой лагерь решили закрыть.

Так по данным Роспотребнадзора Башкирии результаты отбора проб, опроса и медицинского осмотра показали, что новых случаев инфекционных заболеваний в учреждении нет, также не зафиксирована массовая заболеваемость, в лагере начата плановая выездная проверка, в ходе которой специалистами проводится обследование объекта с применением лабораторных и инструментальных исследований.

На странице же самого детского учреждения вечером пятницы появилось сообщение о том, что после визита Роспотребнадзора в лагере обнаружили другую проблему, а именно угрозу аварийной ситуации на центральных сетях водоснабжения, что может наложиться на предстоящую жару и повлиять на уровень комфорта детского отдыха. В связи с этим в лагере пришли к решению досрочно завершить смену и предложили детям и их родителям либо вернуться в лагерь в четвертую смену, либо оформить возврат средств за дни, которые не удалось отдохнуть. Детей вывезли по домам из лагеря вчера, 8 июля.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Лето#Летний оздоровительный отдых#Новости Башкирии#Дети
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