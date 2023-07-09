В Башкирии по необычной причине закрыли детский оздоровительный лагерь

На странице же самого детского учреждения вечером пятницы появилось сообщение о том, что после визита Роспотребнадзора в лагере обнаружили другую проблему, а именно угрозу аварийной ситуации на центральных сетях водоснабжения, что может наложиться на предстоящую жару и повлиять на уровень комфорта детского отдыха. В связи с этим в лагере пришли к решению досрочно завершить смену и предложили детям и их родителям либо вернуться в лагерь в четвертую смену, либо оформить возврат средств за дни, которые не удалось отдохнуть. Детей вывезли по домам из лагеря вчера, 8 июля.