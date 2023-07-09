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В Башкирии беременная женщина пострадала от дерева упавшего на палаточный лагерь

9 июля 2023, 09:34
Фото: телеграм-канал БашДТП

В Башкирии дерево всмятку смяло крышу авто, в котором находилась беременная женщина

30-летняя женщина получила травму головы и плеча, видео появилось в телеграм-канале БашДТП 9 июля.

Вечер субботы 8 июля едва не обернулся трагедией для обитателей палаточного лагеря. Около 20 часов на берегу реки Сим близ деревни Аксаныш в Иглинском районе дерево упало на палаточный лагерь отдыхающих, а от падения дерева пострадал внедорожник «Ленд ровер Дискавери», автомобилю полностью смяло крышу. Об это сообщают в соцсетях и публикуют видео страшного повреждения иномарки, внутри которой человек.

Видео: телеграм-канал БашДТП

Сообщается, что пострадала беременная женщина около 30 лет, она получила травму плеча и головы. Женщину доставили в Иглинскую ЦРБ. Запросили данные о ее состоянии здоровья в пресс-службе минздрава Башкирии.

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