В Башкирии беременная женщина пострадала от дерева упавшего на палаточный лагерь

Вечер субботы 8 июля едва не обернулся трагедией для обитателей палаточного лагеря. Около 20 часов на берегу реки Сим близ деревни Аксаныш в Иглинском районе дерево упало на палаточный лагерь отдыхающих, а от падения дерева пострадал внедорожник «Ленд ровер Дискавери», автомобилю полностью смяло крышу. Об это сообщают в соцсетях и публикуют видео страшного повреждения иномарки, внутри которой человек.