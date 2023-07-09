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Угроза сохраняется: В Башкирии пожар на площади подобрался к жилым домам

9 июля 2023, 14:03
Фото: пресс-служба МЧС по России

В 10 км от села Узян в Башкирии на площади 21 гектар бушует лесной пожар

Ситуация находится на контроле и все необходимые меры к тушению принимаются, сообщили в пресс-службе МЧС 9 июля.

В Башкирии лесной пожар в Белорецком районе, действующий на территории 21 гектара, находится в 10 километрах от села Узян. На месте принимаются все необходимые меры, в тушении задействован и пожарный вертолет и бульдозеры. На место выехала аэромобильная группировка из 33 человек и пяти единиц техники. В данный момент с огнем борются 16 человек и 10 единиц техники.

— Имеется угроза распространения пожара в сторону населенного пункта. В настоящий момент угроза сохраняется, до населённого пункта около 10 километров. Ситуацию держим на контроле, принимаются все необходимые меры, — прокомментировали в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Леса Башкирии горят на площади более 23 гектаров
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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Башкирии#Лето#Пожарно-спасательная часть
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