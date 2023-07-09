Угроза сохраняется: В Башкирии пожар на площади подобрался к жилым домам

В Башкирии лесной пожар в Белорецком районе, действующий на территории 21 гектара, находится в 10 километрах от села Узян. На месте принимаются все необходимые меры, в тушении задействован и пожарный вертолет и бульдозеры. На место выехала аэромобильная группировка из 33 человек и пяти единиц техники. В данный момент с огнем борются 16 человек и 10 единиц техники.