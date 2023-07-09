Угроза сохраняется: В Башкирии пожар на площади подобрался к жилым домам

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
В Башкирии лесной пожар в Белорецком районе, действующий на территории 21 гектара, находится в 10 километрах от села Узян. На месте принимаются все необходимые меры, в тушении задействован и пожарный вертолет и бульдозеры. На место выехала аэромобильная группировка из 33 человек и пяти единиц техники. В данный момент с огнем борются 16 человек и 10 единиц техники.
— Имеется угроза распространения пожара в сторону населенного пункта. В настоящий момент угроза сохраняется, до населённого пункта около 10 километров. Ситуацию держим на контроле, принимаются все необходимые меры, — прокомментировали в пресс-службе МЧС по Башкирии.